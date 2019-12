Se destaca el duelo entre el líder Juventud Unida y uno de sus escoltas, Las Palmas.

Este sábado se disputará la séptima fecha de la Copa Fénix Femenina, certamen complementario organizado por la Liga Campanense de Fútbol. La jornada se desarrollará en cancha de La Josefa y tendrá como duelo más atractivo el partido que enfrentará al líder, Juventud Unida (15 puntos), con uno de sus escoltas, Las Palmas (12).

La programación completa de la fecha es la siguiente: Leones Azules vs Villanueva (10.15), Otamendi FC vs Mega Juniors "A" (11.30), Las Palmas vs Juventud Unida (12.45) y La Josefa vs Deportivo San Felipe (14.00). Y queda libre Mega Juniors "B".

Las posiciones hasta el momento son las siguientes: 1) Juventud Unida, 15 puntos; 2) Las Palmas y Otamendi FC, 12 puntos; 4) Mega Juniors "B", 10 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 9 puntos; 6) La Josefa, 8 puntos; 7) Mega Juniors "A", 3 puntos; 8) Leones Azules, 1 punto; 9) Villanueva, sin puntos.