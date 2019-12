Por la tarde se jugarán los cuatro partidos de Cuartos de Final. Esta tarde se disputarán los cuatro partidos de Cuartos de Final de la Ronda Consuelo del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense. En cancha de Leones Azules se medirán: Deportivo San Cayetano vs Malvinas (a partir de las 15.30) y Villanueva vs Real San Jacinto (17.30). Mientras que en cancha de Las Campanas se enfrentarán: Lechuga vs Barrio Lubo (15.30) y Atlético Las Praderas vs Albizola FC (17.30). Esta Ronda Consuelo agrupó a todos los equipos que no clasificaron al Hexagonal Final y se disputa en instancias de eliminación directa, por lo que los cuatro ganadores de los duelos de hoy avanzarán a las semifinales.

ALBIZOLA, QUE PELEO SU CLASIFICACIÓN AL HEXAGONAL FINAL HASTA LA ÚLTIMA FECHA, DEBUTA HOY EN LA RONDA CONSUELO



Liga Campanense:

Hoy sigue la Ronda Consuelo

