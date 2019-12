Las Auriazules buscarán su cuarta victoria consecutiva en el campeonato de la Primera B de AFA. El partido será desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos.

Por la 13ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Atlanta desde las 17.00 horas en un partido que se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco

Para las Auriazules será la oportunidad de conseguir su cuarto triunfo consecutivo y estirar el gran momento que atraviesan: sumaron 13 de los últimos 15 puntos que disputaron. De esa manera llegaron a los 20 puntos y alcanzaron el octavo puesto, un lugar acorde a su objetivo: la clasificación a la Zona Campeonato (acceden los diez mejores equipos de la fase regular).

En esta seguidilla de buenos resultados, las dirigidas por Néstor Gómez vencieron 4-1 a Almirante Brown como locales; empataron sin goles como visitantes ante Camioneros; y superaron consecutivamente por 2-1 a Argentino de Rosario, Deportivo Merlo y Argentino de Quilmes (estas dos últimas presentaciones fueron como visitantes).

Por su parte, Atlanta llegará a Campana tras empatar 0-0 con Argentino de Rosario como local en la última fecha y en la 15ª ubicación con 13 puntos (4 victorias, un empate y 7 derrotas en 12 partidos). Por lo que, desde los números, se presenta como un rival accesible para que las Portuarias puedan seguir sumando puntos importantes.

Los demás partidos de esta fecha 13 de la fase regular de la Primera B son: Deportivo Merlo vs Argentino de Quilmes, Argentino de Rosario vs Estudiantes (BA), Camioneros vs Ferro Carril Oeste, Almirante Brown vs Deportivo Morón, Luján vs Argentinos Juniors, All Boys vs Atlas, Deportivo Español vs Liniers, Deportivo Armenio vs Banfield, Comunicaciones vs Sarmiento (J) y Defensa y Justicia vs Lima FC.