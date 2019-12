Debutan ante Sportivo Escobar por la mañana. Los otros dos equipos participantes son el anfitrión, Náutico Zárate, y Náutico San Pedro. Este fin de semana se definirá al campeón de la categoría Sub 17 del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Será a través del Final Four que disputarán Náutico Zárate, Náutico San Pedro, Sportivo Escobar y el Club Ciudad de Campana en el gimnasio del Ancla. El equipo Tricolor, dirigido por Martín Trovellesi, debutará hoy a las 10.00 frente a Sportivo Escobar. Luego se enfrentarán Náutico Zárate y Náutico San Pedro. Los perdedores de estos partidos se medirán en el primer turno de la tarde, a partir de las 15.30 horas, mientras que los ganadores chocarán a las 17.30 horas. El cuadrangular se definirá mañana por la mañana con la tercera y última fecha: si el CCC pierde en su debut, el domingo jugará a las 10.00; mientras que si le gana hoy a Sportivo Escobar será parte del encuentro que cierre el Final Four, mañana desde las 12.00.

