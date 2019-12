Estrés: tipos, síntomas y cómo combatirlo

Cuáles son las causas del estrés negativo que provoca ansiedad, dolores y agotamiento. Claves para superarlo. Muchas veces escondido, tapado, olvidado, el estrés es uno de los grandes males de nuestro tiempo, sino se le presta atención y se aprende a disminuir sus consecuencias. Reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, hoy se sabe que el estrés puede afectar a todos los seres humanos, más allá de su edad y condición social. Nos encontramos con situaciones de estrés en múltiples ocasiones y se sabe que la mudanza, el divorcio y el cambio de empleo, son tres de las actividades más estresantes de la vida adulta. ¿Pero qué es el estrés? ¿Qué causa el estrés? ¿Todo síntoma de estrés es necesariamente malo? ¿El estrés es siempre una enfermedad? El estrés es como una señal de alarma, una reacción de nuestro cuerpo ante una amenaza o una demanda excesiva de lo que emprendemos. El cuerpo aumenta la capacidad respiratoria, las pupilas se dilatan, se aceleran los latidos del corazón y libera azúcar para utilizar los músculos y así responder a la nueva exigencia o amenaza. Esto no siempre es malo ya que hay un estrés positivo y un estrés negativo: El eutrés (o estrés positivo) es cuando esa defensa del cuerpo es una respuesta armónica con la exigencia recibida y no ocasiona ningún desequilibrio emocional ni físico, sino que aumenta la energía y la vitalidad en lo que emprendemos. El distrés (o estrés negativo) es un cansancio o agotamiento mental y físico del individuo que genera desórdenes en el organismo y cuyas causas suelen ser problemas laborales o familiares, adicciones, frustraciones o enfermedades. Dentro del estrés negativo o crónico hay dos que son muy estudiados en todo el mundo: el estrés laboral y el estrés postraumático. En el estrés laboral comúnmente llamado "síndrome del quemado" (burn out) las causas son la fatiga, el agotamiento físico y emocional, la crisis vocacional y la insatisfacción personal que devienen en el trabajo. El volumen de tareas, sentirse subvaluado, las fechas límite, o el mal clima laboral son algunas de las situaciones que provocan este tipo de estrés. El estrés postraumático puede surgir después de que una persona pasa por un hecho de altísima amenaza o gravedad (un accidente, una violación, la muerte de un ser muy querido, un robo violento o un secuestro son algunos de una lista interminable) y comienza luego con la reexperimentación de las imágenes del hecho vivido. Si se prolonga en el tiempo, suele ocasionar situaciones como padecer fobia social, tener pesadillas con la situación traumática o no poder seguir con la rutina habitual por el miedo. Síntomas del estrés Los síntomas del estrés aparecen en el cuerpo como un cóctel de sensaciones, sentimientos y debilidades físicas. Los síntomas más comunes son: ansiedad, dolor de cabeza, angustia, irritabilidad, temor, inestabilidad anímica, desconcentración, falta de memoria, pensamientos repetitivos, reacciones intempestivas, trastornos en el sueño, diarrea o estreñimiento y cambios en el peso. En algunas ocasiones se sienten palpitaciones, las manos se ponen frías sin ningún motivo aparente y se presentan dificultades en el habla. La adicciones pre existentes, como el tabaco o el alcohol (solo por nombrar dos muy conocidas) se acentúan ante el estrés. Los cambios en el peso son provocados por los malos hábitos alimentarios vinculados con el estrés, que por lo general derivan en un estilo de vida sedentario. Es muy importante tener en cuenta que cuando el estrés se hace crónico puede devenir en una enfermedad más compleja. Problemas cardiovasculares, lumbalgia, fibromialgia, depresión, asma, diabetes, síndrome de colon irritable y disfunción sexual, son solo algunas de las enfermedades más comunes a las que lleva el estrés crónico.



Estrés: tipos, síntomas y cómo combatirlo

