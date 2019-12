La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Cae de su moto por esquivar a un perro







Fue ayer por la tarde, sobre Ruta 9, frente al barrio Banco Provincia. Un móvil del SAME tuvo que trasladar hasta el Hospital San José a un motociclista de entre 25 y 30 años con una herida sangrante en uno de sus pies y escoriaciones varias en el cuerpo luego de que cayera de su moto en las inmediaciones del kilómetro 75 y medio de Ruta 9. Según sus dichos, perdió estabilidad cuando sorpresivamente se le cruzó un perro de baja estatura al que alcanzó a esquivar y no hacerle daño, pero como consecuencia de la brusca maniobra terminó cayendo al asfalto. Intervino personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 3.

El motociclista logró no lastimar al perro suelto en la ruta, pero terminó lastimándose a sí mismo.

#Dato cae un motociclista, ocurrió esta tarde en #Panamericana Km 75,400 a provincia altura Castelli, según manifestó se le cruzó un perrito, la caída le provocó heridas y laceraciones en un pie y brazo, trasladado al hospital por SAME 2, CP zona 3 llevó la moto a Comisaría pic.twitter.com/So9SzozUmZ — Daniel Trila (@dantrila) December 15, 2019

