LOS GANADORES DEL PRIMER "DESAFÍO RUTA 23" Más allá de ser una prueba de esencia participativa, este primer "Desafío Ruta 23" tuvo también su costado competitivo, dividido en dos categorías. En Mountain Bike, el vencedor fue Juan Pablo Lago, oriundo de General Villegas, quien completó las cuatro etapas en 19 horas, 10 minutos y 36 segundos, superando al pampeano Omar Coria (19h15m59s) y al barilochense Ramiro Chávez (19h35m18s). En tanto, la mejor femenina fue la neuquina Patricia Gualdoni (22h23m12s). En tanto, en la categoría Ruta (que tuvo tres etapas, desde Ingeniero Jacobacci hasta Las Grutas), el triunfo quedó en manos del barilochense Claudio Pertile (9h36m14s). El podio lo completaron el porteño Iván García Guerrero (9h36m42) y el oriundo de Azul, Mauricio Mazzante (9h36m42s). El campanense Marcos Herber participó de la primera edición del "Desafío Ruta 23", una prueba de Mountain Bike de 650 kilómetros que unió Bariloche con Las Grutas, atravesando otras diez localidades rionegrinas. "En el camino tuve la oportunidad de conocer mucha gente y vivir fuertemente valores muy importantes como el compañerismo y la solidaridad", contó. Lejos del híper profesionalismo y todo el show mediático que rodea a esa alta competencia, el deporte sigue siendo una poderosa herramienta de inclusión para niños y adolescentes y también una excusa para vivir fuertes experiencias para aquellos que ya han dejado atrás sus años más jóvenes, pero que encuentran en diferentes disciplinas una oportunidad tanto para escaparle a la vorágine diaria como para descubrir nuevos desafíos personales. Puede dar fe de ello el campanense Marcos Herber (44 años), quien el pasado fin de semana completó la primera edición del "Desafío Ruta 23", una prueba de ciclismo que, bajo el lema "De la Cordillera al Mar" y a lo largo de 650 kilómetros, unió la ciudad de Bariloche con Las Grutas, los dos principales destinos turísticos de la provincia de Río Negro. Así, en cuatro jornadas, el vecino de nuestra ciudad recorrió diez localidades rionegrinas y sumó un total de 25 horas arriba de su bicicleta. Durante el trayecto, compartió fuertes emociones junto a sus padres (Samuel y Lucy) y su hermano Esteban, quienes lo acompañaron durante los cuatro días; atravesó los diferentes y hermosos paisajes que ofrece la Patagonia; sumó nuevos amigos a su vida; y recibió el cariño y la hospitalidad que los habitantes de cada pueblo recorrido le brindaron a quienes participaron de este "Desafío Ruta 23". "Fue todo muy emotivo", cuenta Marcos, quien volvió a practicar deporte con asiduidad cuando años atrás se metió de lleno en el mundo del running. Sin embargo, una lesión en la tibia lo alejó un tiempo de los "deportes de impacto" y fue entonces que la bicicleta se convirtió en opción y luego en una actividad firme. En este 2019, Marcos ya había corrido los 30K en Buenos Aires y también había participado del multitudinario, tradicional y competitivo Desafío Río Pinto que se realiza en La Cumbre, en la provincia de Córdoba. Pero esta experiencia en Río Negro fue muy diferente, especialmente por el entorno y el desarrollo de la prueba. "Ya antes de largar, cuando me preparaba y vi a mis viejos sostenerme la bici, no pude no emocionarme. Y cada vez que completaba una etapa, me largaba a llorar. Era el llorón del grupo", recuerda con una sonrisa. La primera etapa unió Bariloche con Ingeniero Jacobacci, totalizó 205 kilómetros y fue la más exigente de todas. "Fue la más larga, en la que más altura se alcanza, con muchos kilómetros de caminos de ripio muy difíciles por momentos y con mucho viento. Fueron once horas arriba de la bici", explica Marcos. En esa primera etapa atravesó "paisajes espectaculares, con montañas, lagos, mucha fauna y flora", pero también empezó a sentir los primeros dolores en los glúteos. En ese marco conoció a dos personas que se transformarían en compañeros de viaje: Florencia Gorchs y Santiago Pinedo, quienes llevan adelante la Fundación Challenge Argentina, una entidad que trabaja con el propósito de ofrecer actividades de montaña a personas con discapacidad, adultos mayores con limitaciones físicas y a quienes, dentro de estos grupos, presenten una condición socioeconómica desfavorable. Esta ONG ganó notoriedad este año porque su proyecto fue elegido por Marcelo Tinelli y una de las parejas del "Bailando por un Sueño" de Showmatch. "Florencia y Santiago son dos genios. Nos conocimos en esa primera etapa, en la que mis viejos y mi hermano la asistieron a ella, que no pudo completar el primer trayecto por la exigencia y el calor. Yo seguí con Santiago hasta completar esa primera etapa y después me invitó a que continuáramos juntos los tres. Para mí fue un placer y cuando estábamos por terminar la última etapa, me invitaron también a usar la remera de la Fundación Challenge para darle visibilidad a lo que ellos hacen. Fue un honor y un gran orgullo", contó Marcos. Otro detalle muy importante de la prueba fue que, durante cada etapa, se recorrieron diferentes localidades ubicadas sobre la Ruta 23. Así, en el primer día, los participantes ingresaron en Pilcaniyeu, Comallo y Clemente Onelli, antes de finalizar en Ingeniero Jacobacci. Luego también lo harían en Maquinchao, Los Menucos, Sierra Coloroda, Ramos Mexia y Valcheta. "En cada pueblo nos recibía la gente en la calle, con mucha calidez y felicidad. Dentro de la exigencia de la prueba, eran momentos muy lindos", recuerda Herber. A su lado, su padre Samuel repasa anécdotas en esos pueblitos que lo llevan a emocionarse con el recuerdo del cariño y la hospitalidad recibida. Y es que Samuel, Lucy y Esteban también terminaron siendo parte de la prueba, de alguna manera. Porque si bien fueron a acompañar a Marcos, terminaron siendo "apoyo" de muchos corredores, al punto tal que la propia organización del evento los reconoció como pares. "La organización fue otro punto altísimo de la experiencia. El espíritu de la carrera era que todos llegaran y así trabajaron. Tuvieron una logística espectacular y cumplieron con todo lo prometido. Incluso fue excelente la alimentación brindada en los desayunos y las cenas", destacó Marcos. Esas comidas estuvieron a cargo de dos reconocidos chefs patagónicos (Leo Perazzoli y Rodrigo Córdoba), al tiempo que la organización contó con el apoyo del Ministerio de Turismo, Deporte y Cultura de la provincia de Río Negro. A pesar de toda esa buena atención, al segundo día, por la exigencia de la prueba, Marcos ya tenía lastimaduras que se le hacían imposibles de sobrellevar. Por ello no dudó en solicitarles consejos a los ciclistas más experimentados: "Con eso no podés seguir, tenés que abandonar ya", le respondieron. "Yo seguí igual el tercer día, pero para la última etapa ya no me podía sentar en la bici", recuerda. Sin embargo, no aflojó: "La voy a terminar arrodillado si hace falta", se dijo a sí mismo. No hizo falta: más allá de los dolores, llegó a Las Grutas en su bici junto a Florencia y Santiago. Y una vez en la meta, se abrazó con sus padres y su hermano, volvió a llorar y el broche de oro fue una zambullida en el mar de ese balneario rionegrino que gana cada vez mayor popularidad por la corriente cálida que lo favorece. Atrás habían quedado aquellos "paisajes espectaculares" de la primera etapa y también la parte "más monótona y desértica" que fue atravesando a medida que la prueba avanzaba. Y ya con el mar de fondo y su medalla de "finisher" colgando en su pecho, se sintió realizado. "Para mí era un desafío personal y mi único objetivo era poder disfrutarlo. En el camino tuve la oportunidad de conocer mucha gente y vivir fuertemente valores muy importantes como el compañerismo y la solidaridad. Cuando me reencontré con el deporte, me dije: ‘estoy comprando salud a futuro’. Pero también me permitió encontrar un mejor equilibrio con la vida laboral. Poder vivir, además, estas experiencias es un plus inmenso", aseguró, sin olvidarse de Samuel, Lucy y Esteban, su equipo: "Fue impresionante vivirlo con ellos, muy emotivo. Y creo que para ellos también fue espectacular. Estoy seguro que, como yo, no se lo van a olvidar nunca".



MARCOS HERBER EN LA LLEGADA, CON SU BICI EN ALTO LUEGO DE COMPLETAR LA PRUEBA. FUERON MÁS DE 25 HORAS DE PEDALEO EN CUATRO DÍAS.





MARCOS Y SU EQUIPO: PAPÁ SAMUEL, MAMÁ LUCY Y SU HERMANO ESTEBAN.





LA PRIMERA ETAPA LA COMPLETÓ JUNTO A FLORENCIA GORCHS Y SANTIAGO PINEDO, DE LA FUNDACIÓN CHALLENGE ARGENTINA.



