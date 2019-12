La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Informan que se encuentra disponible la vacuna antirrábica







Desde el área de Zoonosis municipal explicaron el protocolo a seguir en caso de presentarse alguna persona que registre la mordedura de un perro u otro animal. El director de Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti, aseguró que la Secretaría de Salud del Municipio cuenta con vacunas antirrábicas ante mordeduras de animales. Según indicó, en caso de presentarse alguna persona que registre el mordisco de perro u otro animal que transmite la rabia se aplica un protocolo fijado por a nivel provincial. "Lo primero que debe realizar la persona es acudir inmediatamente al hospital o centro de salud para recibir las primeras curaciones y luego denunciar el hecho en la sede de Zoonosis situada en Alberdi 1560 para conocer dónde y qué animal la mordió y llevar adelante un seguimiento y control de 10 días", detalló Brutti. Y agregó: "Si en esa vigilancia no se visualizan síntomas nerviosos compatibles con rabia, no se aplica la vacuna. Caso contrario, se examina al animal y se brinda la dosis". También se efectúa la vacunación cuando no es posible tener contacto con él. Las vacunas se solicitan al Departamento de Zoonosis Urbana en Avellaneda, que envía las dosis necesarias para completar el tratamiento. "Este nuevo protocolo apunta a vacunar a quienes realmente lo necesitan y no aplicar por aplicar", concluyó el director de Bromatología y Zoonosis.

Brutti detallo como es el protocolo a seguir.



