Esta semana se fue para siempre Franco Moretti quien cortó a mano en cientos de rodajas el primer tubo de acero sin costura laminado en Campana. Aquellos anillos conmemorativos, todavía hoy son atesorados por muchas familias campanenses. Fue en agosto de 1954 cuando Franco Moretti llegó a la Argentina. Su objetivo era venir a Campana para cumplir con una misión específica y volver a casa. Lo que no sabía en ese entonces, era que Campana sería su lugar en el mundo. "Yo era matricero, y trabajaba en la Dalmine de Italia. El 3 de agosto, después de un viaje en avión de 36 horas, llegué a Campana con Giovanni Conti para hacer la plantilla que se usaría para el control de los tubos. Cuatro días después, conocí al Ingeniero (Agustín) Rocca, un gran caballero", relató en 1994. Semanas más tarde, Moretti sería testigo privilegiado de un hecho histórico para nuestra ciudad y que medio siglo después (y merced a la creación de Tenaris) se transformaría en un hito de la industria del petróleo a escala global: la laminación del primer tubo sin costura de Dalmine SAFTA, hoy conocida como Tena-risSiderca. Eran tiempos del Laminador (a paso de) Peregrino y, literalmente, los tubos se laminaban a fuerza de formidables y ruidosos golpes. "Lo marqué y, luego, corté los anillos" recordó Moretti sobre el primer tubo. Fueron cientos de anillos cortados a mano, y se distribuyeron entre los primeros empleados y directivos para que los guardaran de recuerdo. Muchos, hoy siguen siendo atesorados por varias familias campanenses. Fue entonces que a Moretti le insistieron para que se quedara, pero extrañaba a su novia. "Me ofrecieron un viaje a Italia para que arregle mis cosas. Así fue que viajé a Bérgamo, me casé con Arminda y me vine con ella en barco", relató con una sonrisa. Para mantener viva la mística, Moretti fue convocado en 1994, para volver a cortar nuevos anillos conmemorativos, ahora de varios tubos fabricados 50 años después. Genio y maestro del mecanizado y la precisión, lo cierto es que de una u otra forma Francisco nunca dejó de estar vinculado a la fábrica de tubos y fue siempre motivo de consulta, incluso una vez retirado. 65 años, 3 hijos (Ángela, Adolfo y Antonio) y 5 nietos (Juan, Franco, Bianca, Gaspar y Renata) luego de su llegada a Campana, partió el 11 de diciembre por la noche. Sus restos descansan en el cementerio privado Campanas de Paz.

Maestro. Moretti llegó a Campana en 1954 para hacer las plantillas con las que se controlarían los primeros tubos de Dalmine SAFTA.



In memoriam:

Franco Moretti; El Señor de los Anillos

