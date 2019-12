Alejo Sarna: "Necesitamos un Municipio que escuche a los jóvenes"

El referente del Frente de Todos, se reunió con quienes habitualmente usan la pista de skate ubicada en la plaza Primero de Mayo, los cuales mostraron su disconformidad con el estado de la misma y las obras que se realizaron. "No nos preguntaron que necesitábamos" señalaron los jóvenes. Los referentes del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, Carla Navazzotti, Facundo Aphalo y Dana Carrara, se reunieron en el skatepark con Federico, Juan Manuel, Nazareno, Facundo y Leandro, jóvenes que utilizan la pista a diario, y que se mostraron disconformes com como se encuentra la misma. En relación a ello, le comentaron a Alejo Sarna que "siempre tenemos problemas con la luz, es algo recurrente. Las arreglan y se vuelven a romper. El problema es que en verano, por el calor, queremos venir un poco más tarde y la verdad es que cuando oscurece un poco nos podemos usarla porque no se ve. También seguimos pidiendo una canilla con agua para que podamos hidratarnos, porque hoy para hacerlo tenemos que meternos en la caja que hay en la plaza y es un peligro". Por otro lado, en relación a las obras que hizo la Municipalidad en el skatepark, los bikers señalaron que "la rampa que hicieron de madera ya prácticamente no sirve, con las lluvias y la humedad se empezó a desarmar. Y la tribuna, hubiese estado bueno que la hayan puesto detrás de la curva porque acá, donde la pusieron, no permite la continuación del proyecto original, la construcción de la zona para principiantes". "Estas cosas las hicieron porque hicimos ruido, salimos en todos lados" señalaron los jóvenes que usan la pista y agregaron: "No sé porque no nos preguntaron a nosotros que venimos todos los días, que es lo que necesitamos, cuales son los problemas, y que nos digan que pueden hacer". Por su parte Alejo Sarna sostuvo que "necesitamos un Municipio que escuche a las y los jóvenes a la hora de dirigir las políticas públicas o las obras para ellos. Porque escucharlos es la mejor manera de entender cuáles son sus verdaderas necesidades y porque también, de esta forma la Municipalidad se evitaría malgastar recursos. En definitiva, escuchar no solo a los jóvenes, sino a toda la comunidad campanense ayuda a construir una ciudad más eficiente a la hora de invertir los recursos económicos, que permitiría que cada uno de las y los vecinos viva mejor" concluyó Sarna.



Alejo Sarna: "Necesitamos un Municipio que escuche a los jóvenes"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar