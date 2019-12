La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Municipales: "Abella no tiene idea de lo que sucede en cada reunión paritaria"







El Sindicato de Trabajadores Municipales (STMC) cuestionó recientes expresiones del jefe comunal contra el gremio. "Sin dudas quien no quiere trabajar en conjunto es el intendente. No asiste a las paritarias, no asiste a las reuniones negociadoras, no se sienta a dialogar sobre los derechos legales de los trabajadores y en lugar de acordar, solo firma decretos", aseguró la entidad. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) salió a responderle al intendente Sebastián por sus dichos sobre el gremio publicados en una entrevista exclusiva que La Auténtica Defensa le realizó el fin de semana pasado. "Ellos (los dirigentes del Sindicato) no quieren trabajar en conjunto conmigo y entendí que tengo que rebuscármelas por mi cuenta. No tengo mucho más que opinar al respecto", expresó Abella cuando se le consultó por la relación con el gremio. Ahora, el STMC expresó que esas palabras "sin dudas dejan en claro que el intendente no recibe toda la información de las reuniones que con suerte se logran tener a lo largo del año" y "dejan en evidencia la idea de ningunear al gremio y a sus integrantes porque es parte de la ideología de toda su estructura política". "Partiendo de ello, no respetan el Convenio Colectivo de Trabajo que no solo firmaron sino que fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante, así como tampoco respetan la Ley 14.656 y todas las normas que sostienen los derechos de los trabajadores y su representación sindical", aseveraron desde la entidad. Según el STMC, el intendente "no sabe que es trabajar en conjunto, menos cuando a una de las partes la rechaza, la quiere destruir, no la respeta ni respeta las leyes". Y agregó: "Aunque el Ministerio le dijo claramente que el CCT cuenta con plena vigencia, no sabemos si esta información le llegó al intendente y por ello no lo cumple, o si alguien lo mal asesora haciéndole cometer muchos errores en la relación con el gremio". "No habría nada mejor que el propio intendente se siente con el gremio y los paritarios a escuchar y ser parte de las negociaciones. Que se entere qué es realmente lo que sucede y que no se deje llevar por lo que algunos de sus funcionarios le dicen, y que parece no ser la verdad de los hechos", manifestaron desde el sindicato. "Sin dudas que cierre la respuesta diciendo que no tiene más nada que opinar sobre su relación con el gremio, es porque no sabe cuál es la relación de sus funcionarios con el gremio. Y desde esa premisa se equivoca o lo hacen equivocar al decir lo que dice. Si se sentara con los miembros del Sindicato, vería como las cosas son muy diferentes, pero es más un deseo que una posible realidad", añadieron. Por otra parte, el STMC también cuestionó las expresiones de Abella contra la oposición, realizadas durante su discurso de asunción de mandato el pasado martes. "Si no le preocupa cambiar su relación con la oposición, es porque la soberbia no se lo permite. Decir que es un tema que no lo ocupa nos hace pensar que debe opinar lo mismo con relación a los representantes gremiales y legales de sus trabajadores. Que el Sindicato no le moleste, pero si lo hace será porque él finalmente no se ocupa ni se preocupa por los trabajadores al igual que sus miembros paritarios con los que negociamos y de los cuales no hay uno solo que sea de Campana. Eso sí es lamentable porque esos funcionarios, que no son locales, negocian con plata de los campanenses como si fuera propia" concluyó el gremio.

Foto: Archivo.



Municipales: "Abella no tiene idea de lo que sucede en cada reunión paritaria"

