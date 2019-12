Soledad Alonso salió en defensa de Cristina Fernández

Luego de su jura como Diputada Provincial, participó de los actos de asunción del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. Sus reflexiones. "Fue una de las semanas más efervescentes e intensas de mi vida" señaló Soledad Alonso luego de jurar como Diputada Provincial por el Frente de Todos y posteriormente asistir a los actos de asunción del Presidente Alberto Fernández, primero, y del Gobernador Axel Kicillof al día siguiente. En ese sentido, ponderó los mensajes de ambos mandatarios a los que calificó de "cargados de esperanza, una palabra que no se escuchaba mucho últimamente porque la gente se dio cuenta que la famosa luz al final del túnel, en realidad era la de un tren que se nos venía de frente", y agregó: "también fueron mensajes cargados de realidad y contenido, frente al desafío que tenemos por delante que tiene que ver con recomponer y poner en marcha a un país parado, sin rumbo ni proyecto, dependiente del humor de los capitales especulativos. Un país que no tenía en cuenta a su gente". Alonso festejó particularmente el anuncio de Alberto Fernández de crear el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad. "Es la primera vez que vamos a tener un ministerio que se ocupe de estos temas, lo cual es toda una noticia en sí misma. Me parece muy lúcido de parte de Alberto, y me llena de orgullo ser parte de un gobierno que tenga tiempo y cabeza no sólo para pensar en lo urgente, y lo urgente está claro es detener el hambre, sino también tener una mirada integral del Estado. Lo interesante, además, es que la misma figura se replicará en la provincia de Buenos Aires. Tanto Estela Díaz en el gabinete provincial como Elizabeth Gómez Alcorta en el nacional, son dos compañeras de lucha y con pergaminos más que suficientes para ejercer esos roles adecuadamente", señaló y también puso el acento en la vocación del Presidente en "democratizar y hacer más transparente a la Justicia, incluyendo todo lo que ver con lo que definió magistralmente como ‘los sótanos de la República’ y el uso de fondos reservados para inteligencia: Macri autorizó más de 3000 millones de pesos que no se rinden en ningún lado ni se sabe bien para qué se usan". Sobre sus vivencias en Plaza de Mayo, comentó: "Fue una jornada única. Nunca había visto tanta gente en la plaza. Que tanto en Diagonal Norte como en Diagonal Sur la gente estuviese apretada a lo largo de 5 cuadras sin poder llegar a ver nada, no lo vi en los últimos 15 años que tengo de militancia. Creo que la gente tenía la necesidad de ir a desahogarse y a festejar que empezamos a dar vuelta la página. Como dijo Alberto en su discurso: acá no sobra nadie, y ahora tenemos un presidente que va a trabajar desde ese lugar para todos y todas". Sobre el mensaje de Axel Kicillof luego de asumir como gobernador, señaló: "Estoy cerca de Axel y sus palabras no me tomaron por sorpresa, sé cómo piensa. Más bien expuso su diagnóstico y la hoja de ruta para poner de vuelta a la provincia de pie y devolverle la dignidad a millones de bonaerenses… estamos hablando de una provincia mal gestionada, con partidas que no se ejecutaron, endeudada inexplicablemente en dólares, con cierre de PyMEs, el desempleo, el aumento de niños en los comedores barriales que pasó de un 16% en 2016 a un 40% en 2019… No fueron chicanas, son números de lo que pasó. Y lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es un reflejo de lo que pasó en el país. Una provincia que se dedicó más a la especulación financiera que a crear trabajo. Lo dijo Axel: en estos 4 años, prácticamente, no se abrió ningún parque industrial en ningún distrito". Consultada sobre el comentado saludo de Cristina Kirchner a Mauricio Macri en el Congreso de la Nación el día del traspaso de mando, dijo: "Fue un momento tenso, eso es indudable. Pero también creo que fue mal interpretado por algunos y de manera maliciosa, porque en el fondo no conocen a Cristina. Hay que verlo desde la perspectiva de género: ninguna madre saluda con una sonrisa a alguien que le hizo daño a sus hijos, es decir a su pueblo… y a nosotros Mauricio Macri nos maltrató, nos desocupó, nos cerró escuelas, nos hambreó, nos endeudó… Si se piensa en esos términos, se comprende lo que pasó en el Congreso. Después, y para que quede claro: como militante, como diputada provincial y dirigente del movimiento obrero mantengo levantada la bandera de la irrestricta en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella y Néstor representan la idea solidaria y empática de que vivir con dignidad es posible y necesario, que la Patria es el otro". Finalmente, sobre su rol de diputada y su relación con nuestra ciudad, dijo: "Lo vengo repitiendo en diferentes medios y espero poder plasmarlo. Campana es mi ciudad, y me imagino como una diputada presente, no como alguien que atiende en La Plata. Más allá de mi rol como legisladora, mi intención es ser una facilitadora, un puente entre La Plata y Campana con el que mis vecinos puedan contar. Es algo en lo que estoy trabajando. De hecho ya tengo en agenda varias reuniones en La Plata con diferentes funcionarios ministeriales e incluso ministros para empezar a construir ese camino".

El lunes, Alonso en La Plata: “Por mis compañeros y compañeras del Movimiento Obrero y por Cristina Fernández de Kirchner, siempre", fue su juramento.



Soledad Alonso salió en defensa de Cristina Fernández

