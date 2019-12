La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Opinión:

El nuevo gobierno busca fortalecer el Capital Social en la Argentina

Por Fernando Andrioli







Mario Cafiero asumió como nuevo titular del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Solidaria (INAES), organismo que jugará un rol relevante en el gobierno de Alberto Fernández. Cuando el pasado martes Alberto Fernández se dirigió a la sociedad, al asumir como nuevo presidente de la República Argentina, una parte de su alocución la dedicó a la problemática social que se está viviendo en el país, donde hay necesidades primarias insatisfechas. "Hoy nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos y remedios o para pagar las facturas de los servicios públicos. Las abuelas y abuelos se endeudaron para comprar medicamentos y empezaron a comer menos y peor", señaló Fernández. Y agregó: "Vamos a implementar un sistema de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas". Ante estas últimas afirmaciones, muchos se preguntaron cómo y quién los implementaría. Cuando el viernes el exdiputado Mario Cafiero asumió como titular del INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Solidaria) algunas dudas comenzaron a despejarse. El ingeniero industrial viene trabajando desde hace tiempo en programas de economía social (como es el innovador Moneda Par, un sistema de crédito mutuo para el intercambio de bienes y servicios). Ahora le toca el desafío de reflotar el INAES, organismo al que el gobierno de Mauricio Macri dejó de lado reduciendo a cero el aporte del Estado en el último presupuesto presentado. Contrariamente, según ha trascendido, el nuevo gobierno ve en el instituto de Cafiero un rol estratégico para contrarrestar la pobreza estructural e insertar a los sectores excluidos dentro de la economía formal. Mario Cafiero, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, asumió con la presencia del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Guarco, y de dirigentes de varias confederaciones: Edgardo Form (Cooperar), Alejandro Russo (CAM), Luis Castillo (Conaice), Ramiro Martínez (Conarcoop), Daniel Kindebaluc (Coninagro) y Rosa Rodríguez (Conam). El funcionario expresó: "El presidente de la Nación marcó un rumbo y un objetivo de su gobierno, que es impulsar a la economía social". Además, citando ideas del Papa Francisco, comentó: "Dicen que la riqueza más grande del hombre no está en el capital, sino en el vínculo que tiene con los otros. Acá hay un vínculo que tenemos que fortalecer entre todos los actores de la economía social, que no son solamente las mutuales y cooperativas". LUCHA CONTRA EL HAMBRE El funcionario, hijo del recordado militante peronista y exgobernador de Buenos Aires Antonio Cafiero, en su primeras declaraciones públicas expresó: "Hay cosas que nos avergüenzan como argentinos. Hay cosas a las que les decimos Nunca más. Nunca Más al hambre. Hoy el 14 por ciento de los chicos del Conurbano han tenido en el último año un episodio de vulnerabilidad alimentaria. Esto no puede ser; entonces, tanto Alberto Fernández como Daniel Arroyo desde el Ministerio de Desarrollo Social, van a implementar el programa contra el hambre. Allí las cooperativas y mutuales tienen también que aportar esfuerzo y capacidad organizativa. Sus tareas cotidianas pueden ayudar a resolver el problema entre todos. Es un problema de los argentinos. ¿En qué país queremos vivir? ¿En qué país podemos vivir?", se preguntó el flamante presidente del INAES. EL ROL DEL ASOCIATIVISMO La realidad del asociativismo muestra que más de 10 mil mutuales y 3 mil cooperativas se distribuyen en todo el territorio. Prácticamente no hay un municipio que no tenga una cooperativa o una mutual. "No hay otro sector que pueda decir algo semejante. En este país, que tiene que hacer un desarrollo territorial y un desarrollo local, el sector de las cooperativas y mutuales son el pilar sobre el que se puede asentar», destacó Mario Cafiero. En esa línea, aclaró cuáles cree que son los principales desafíos del sector: «Podría convertirse en el tercer motor de la economía nacional. Un motor es el Estado, otro motor es el privado, pero el sector de la economía social, que hoy representa alrededor del 10 por ciento del producto bruto, puede nacer porque para crecer no necesita que vengan capitales de afuera ni ganar la lotería. Necesita organizarse, trabajar más integralmente. A veces uno siente que el espíritu cooperativista es hacia adentro, pero falta más hacia afuera".



MARIO CAFIERO JUNTO AL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, DANIEL ARROYO, ASUMIENDO EL VIERNES LA PRESIDENCIA DEL INAES.



