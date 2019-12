La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Opinión:

Un nuevo tablero

Por Mara Pedrazzoli













Mara Pedrazzoli

En economía, la dama sigue siendo la dama (Kristalina Georgieva) pero el rey tiene otros objetivos, y el resto de las piezas otra función. Kulfas y Guzmán dos piezas claves para sacar a Argentina de la crisis. Es poco usual, en un país como Argentina, donde los medios de comunicación tienen un poder tan grande, que hable un ministro de economía y la reacción de la prensa sea modosa. Es poco usual también que en un contexto de crisis las palabras de un ministro lleven tranquilidad a los mercados y a la gente simultáneamente. Es como si Martín Guzmán hubiera dado más de lo que se esperaba de él, y lo que se esperaba -en mi humilde opinión- era sinceridad. Quizás estamos demasiado acostumbrados a escuchar mentiras de la boca de gente poderosa al punto de naturalizar que se digan falacias o de justificar los hechos: mienten por el bien de todos. Las tradicionales promesas de que el ajuste fiscal conducirá a una senda de crecimiento económico, por ejemplo, las escucharon millones de griegos, de españoles, de italianos y portugueses recientemente y la escuchamos los argentinos en los años 90 y con el gobierno saliente. La "necesidad" de endeudarse -en dólares- como una alternativa "transitoria" y sin efectos colaterales en el trayecto hacia la generación genuina del ahorro en dólares fue también un argumento repetido incansablemente por autoridades y políticos ante el rostro impávido de los ciudadanos. Quizás nunca más. Martín Guzmán parece estar comprometido con sus palabras. Así como Alberto Fernández exhibe un enorme patriotismo al decidir llevar las riendas de esta Argentina suelta. Destaco tres señales del discurso del flamante ministro porque me resultaron más inesperadas. "Todos los números que diga los voy a presentar por escrito, no esperen de este ministro que diga una cifra que no presente en un comunicado". En sociedades capitalistas donde la economía gira en torno a la información o el conocimiento y la especulación, la propuesta del ministro busca coordinar las expectativas de los mercados, mostrando un total compromiso con las señales que envía. Todo por escrito no quiere decir metas rígidas sino creíbles; porque borrar lo escrito es menos normal que olvidar lo dicho. Todo por escrito pero con "reglas flexibles", dijo Guzmán, que pueden cambiar en base a los acontecimientos más o menos previstos. Hay una extensa literatura en economía que discute sobre el uso de reglas versus la discrecionalidad, y también sobre la flexibilidad de las mismas. La credibilidad es algo que se construye y Guzmán pareció dar un buen primer paso: jueves y viernes fueron días favorables para las finanzas locales, tanto en Argentina como en otras plazas (EEUU). Los mercados no siempre aciertan o boicotean, pero siempre especulan. Una segunda observación -que tampoco pasó desapercibida en la prensa- fue que el flamante ministro se haya reunido dos semanas atrás con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. La información circuló horas antes del discurso público y fueron cercioradas por Guzmán. Eso no quiere decir que el plan macroeconómico cuenta con el aval del Fondo, sino que se lo reconoce como un intermediario válido, o sea, como un acreedor importante y pre-condición para el acuerdo con el sector privado. Hay voluntad de alcanzar un acuerdo con todos ellos, dijo Guzmán en sintonía con las palabras del presidente. Por último destaco la doble aclaración (que en algún momento había significado una ambigüedad para el equipo económico de Alberto) de que "en 2020 no se puede hacer un ajuste fiscal" porque agravaría la crisis económica y social. Lo cual implica el quiebre del acuerdo ya virtualmente caído con el Fondo, y la recuperación de autonomía. "Pero tampoco hoy día se cuenta con ningún recurso extraordinario que permita una expansión fiscal". Argentina se encuentra virtualmente en default: nadie nos presta dinero. Las reasignaciones presupuestarias serán esenciales para la contención social en 2020. Un año recesivo, donde la herencia es evidente, no simbólica. La consistencia macroeconómica, el objetivo de crecer con superávit primario y externo, la idea de transitar un camino de crecimiento con inclusión social eran ya parte de las palabras del presidente y del espíritu del peronismo, claro está. Sobre la inflación (que pegó un nuevo salto en noviembre) se prefiere hablar más adelante, probablemente con hechos: con acuerdos, pactos o compromisos, como prefiera llamársele, que involucren a toda la sociedad económica: empresarios, trabajadores y el Estado.

Opinión:

Un nuevo tablero

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar