La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Opinión:

Reactivación local

Por Arq. Jorge Bader













Jorge Bader

Venimos de años de caída en la inversión inmobiliaria, agravados por la duda que promueven la incertidumbre típica que generan los años de elecciones presidenciales. Quiero repetir la transcripción de un informe del Colegio de Escribanos de Capital, ya lo publiqué pero me parece que refleja la realidad nacional en general, "Ha habido una baja de más del 55% en las operaciones inmobiliarias, comparado con el mismo mes del año anterior y son números similares a los de marzo de 2013, en tiempos del cepo cambiario. Además, fue el décimo mes de caída consecutiva. "Si no hubiera elecciones, el nivel de operaciones podría haber sido mejor", analiza José Rozados, director de Reporte Inmobiliario. En este escenario de dudas, los inversores están en "modo espera". Es decir, solo reaccionan ante verdaderas oportunidades de precio. Además, la evolución de la renta anual que deja el negocio de alquiler tampoco los motiva: ronda el 3,4% en dólares. "Se necesitan 29,8 años para recuperar la inversión", afirma Federico Barni, director ejecutivo de Navent, el grupo propietario de ZonaProp. Por eso es necesario que el ámbito público definitivamente interprete que es preciso colaborar para resolver este problema que representa una caída de empleo, y una pérdida de voluntad inversora. Esta semana fui invitado a participar de la Comisión de Planeamiento urbano e industrial de la Unión Industrial de Campana, entidad de la cual fui socio y oportunamente Secretario en periodos pasados. Agradezco la invitación en la convicción de que todos los ámbitos participativos son importantes para poder expresar lo que se propone desde el mejor lugar de la honestidad intelectual. Soy un convencido de que el debate de ideas y la generación de consensos públicos es la forma más razonable de producir decisiones que benefician a la sociedad toda. En este punto creo que la industria de la construcción, a la cual pertenezco desde el inicio de mi actividad profesional ya toda una vida, es uno de los factores de desarrollo más rápidos y genuinos. La construcción es una actividad multiplicadora que permite una rápida ocupación de mano de obra y una inversión en compra local favoreciendo la economía de la ciudad. Pensemos que la atomización de la construcción privada ocupa una gran cantidad de mano de obra en fuerza que implica una movilización de recursos y una reinversión de resultados en la ciudad. La aceleración de los permisos de construcción, la simplificación de trámites en todas las etapas y la modificación de limitaciones reglamentarias que no obedecen a ninguna lógica de desarrollo urbano son los ejes centrales del debate local que nunca pudimos dar. El ejercicio de la planificación urbana obliga a un trabajo lento y a veces tedioso de debatir, concertar, acordar y definir políticas públicas en acuerdo con los sectores sociales y productivos. Por eso con la mira puesta en vigorizar la economía general a nivel local y favorecer la actividad edilicia, la agenda urgente pasaría a ser necesariamente uno de los ejes centrales de la política de promoción del sector de la industria de la construcción desde lo que aporte a los desarrollos urbanos tanto como lo que promueva para motivar al pequeño inversor en la ejecución de nuevos emprendimientos de pequeña escala. No debe perderse de vista que la construcción es uno de los ámbitos donde todos tienden a refugiar sus ahorros multiplicando los activos urbanos con el consecuente beneficio individual y global. Lo he dicho reiteradas veces pero por repetido no deja de tener vigencia, la promoción de la actividad de la construcción es uno de esos innegables ejemplos de las políticas proactivas de ganar-ganar donde todas las partes se ven beneficiadas, el sector privado moviliza suelos, factores de producción, generación de activos urbanos valorizados y resultados económicos, y el sector público recibe beneficios crecientes en cuanto a situación fiscal de los inmuebles, además de los beneficios sociales de aporte a la solución habitacional, pero por sobre todas las cosas moviliza mano de obra y genera empleo rápido además de giros comerciales en productos que por su peso y volumen no es conveniente comprar en lugares lejanos, con lo cual es una actividad que motoriza la economía local. En resumen y, en otras palabras, los resultados benefician al inversor, pero también al sector público. Por eso es responsabilidad de este último el motorizar una acción concreta para destrabar los aspectos instrumentales, procedimentales y reglamentarios que permitan una actividad más fluida. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Reactivación local

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar