Publicidad Romina Racedo invita a nuevo espacio donde las mujeres embarazadas podrán encontrar indumentaria como así también informarse a través de charlas sobre gestación, lactancia y puerperio. Asegura a La Auténtica Defensa "este lugar es lo que me hubiese gustado encontrar durante mi embarazo". Fue un año de cambios para Romina Racedo, dado que luego de trabajar casi seis años en el Servicio Meteorológico, renunció y se embarcó de lleno en el ámbito de la maternidad, algo que le generó inquietud desde que fue madre de Sara, hace tres años y medio. "Viví un embarazo muy romántico pero a partir del parto tuve problemas con la lactancia. Descubrí que en nuestra zona no hay información, acompañamiento, ni un espacio dedicado a la mujer durante la etapa de gestación, el parto, la lactancia y el puerperio", cuenta en una charla con La Auténtica Defensa. Comenzó vendiendo productos exclusivos para el embarazo desde una página de Facebook y hace dos meses abrió su propio local "Aras, acompañando gestaciones" en Paso 981. Allí las futuras madres podrán encontrar lencería como corpiños de lactancia, fajas post parto, camisones y también libros para informarse de todo lo que tenga que ver con este estado. En Aras, una vez por semana, se realizan encuentros para embarazadas ya que Romina se formó para ser doula (mujer que ya fue madre y que aconseja, ayuda y acompaña a la embarazada durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido). "Hay doulas que atienden partos en domicilio, otras en institución, doulas que sólo acompañan durante la gestación, doulas que sólo acompañan en el puerperio y la lactancia". Romina es doula y acompaña en la gestación hasta el parto y a lo que se llama puerperio inmediato. Durante el embarazo la mujer sufre cambios en el cuerpo y a nivel emocional y al respecto Racedo dice "no soy obstetra, ni partera, no se reemplaza esa actividad. Es un trabajo que lo ideal sería que estemos todos, cada uno desde su lugar. Hacemos un acompañamiento emocional, trabajamos mucho con la historia de la mujer, el día de su propio nacimiento, su crianza, la relación con la madre, cosas que surgen durante la gestación" y añade "tratamos de abrir ese rompecabezas para que la mujer llegue al parto informada y preparada para todo lo que viene después. No hay nada más enemigo de la maternidad que la soledad. Siempre está bueno tener los contactos". Dentro de lo que es pensar en otras formas de parir y de criar, el contacto madre-bebé es muy importante durante los primeros dos años de vida. Es así que surge el porteo. Romina es Consultora en Porteo Ergonómico. "Hay una ambigüedad, por un lado es buenísimo llevar al bebé cerquita pero por el otro lado hay un montón de portabebés que son perjudiciales para la salud o que no terminan de lograr esa comodidad". Las consultoras lo que hacen es asesorar a las familias cuál es el mejor portabebés según la etapa en la que está y cómo usarlo. "Hay que pensar que el porteo tiene que ser seguro, respetuoso y ergonómico (respetar el crecimiento óseo-muscular)". Aras es un espacio que además de la indumentaria y accesorios está abierto para cualquier profesional que trabaje en la misma temática, por ejemplo, han dictado charlas una nutricionista sobre alimentación complementaria o una psicóloga perinatal. "Es lo que me hubiese gustado encontrar durante mi embarazo, un espacio para mí, donde se tenga en cuenta lo que yo necesito, desde los productos hasta lo emocional". Como lo expresa en su página de Facebook ARAS prepara la tierra para que crezca la semilla: una mujer informada, acompañada, respetada podrá tener un mejor embarazo, un mejor puerperio y una maternidad más sana, no perfecta. Para más información pueden contactarse con ella vía Facebook: @arasmym e Instagram: @arasmujerymama. LEY 24.929 Es la Ley de Parto Respetado y la vecina opina "es rarísimo que tenga que haber una ley para que te respeten en un momento tan importante como es el parto" y agrega "aun habiendo una ley no se cumple. No le debemos exigir a la mujer que sea ella quien haga valer sus derechos". Expresa que hay mujeres que no saben que existe la ley y otras que no se informaron, enfatiza que desde las instituciones y/o médicos deberían cumplirla. "Es un proceso largo, no solo se habla de los derechos de la mujer sino del bebé". PARTOS EN CASA "No tuve esa experiencia y creo que me están faltando herramientas para acompañar a una parturienta que quiera tener esa modalidad de parto". Hace énfasis en el seguimiento por un profesional durante todo el embarazo. "Los partos en casa es una decisión de la mamá y el papá, pero siempre acompañado de una partera que está preparada para eso". Según Racedo, la Organización Mundial de la Salud (OM.S.) dio indicaciones sobre lo que se debe respetar durante el trabajo de parto y esto se cumple más en domicilios que en las instituciones, los partos en casa "son más rápidos, menos dolorosos, la mujer está en su casa, en un ambiente cómodo, en un lugar íntimo. Eso hace que fluya todo más fácil", aunque expresa "siempre hay un plan B, se sabe la institución a la que se va a ir y se evitan las sorpresas". Por último refuerza la idea que hay mucha desinformación. "Se hablan muchas cosas que en realidad no son" y cita un libro que tiene en su espacio titulado "Parirnos Libres" donde cuenta historias de mujeres que parieron en sus casas en todas las provincias del país.

Romina junto a Sara, su hija, quien fue la inspiración para reconfigurar su vida y su trabajo.









ARAS: acompañando gestaciones

