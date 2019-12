La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 15 de Diciembre







DÍA DEL CAMIONERO En este día se conmemora la entrada en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 6/67 en el año 1967. La historia del sindicalismo de estos trabajadores comenzó en el año 1943 con la fundación del Sindicato de Camioneros; éste se conformó con los objetivos de mejorar las condiciones laborales y aumentar los salarios de los trabajadores. A pesar de que a lo largo de los años hubo avances en esta materia, éstos no fueron suficientes ante los cambios que se transitaron en los años 60´por lo que los gremios de las provincias se agruparon y, con la premisa de lograr condiciones laborales dignas, fundaron la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas en el año 1965. Fue la labor de esta Federación la que permitió que los camioneros pudieran tener su convenio colectivo de trabajo. SE CREA LA CONADEP La asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación significó un nuevo comienzo para el país que retornaba a la ansiada democracia y dejaba atrás los años de terror provocados por el Proceso de Reorganización Nacional. Concluido este sangriento período de la historia, la sociedad eligió no olvidar y hacer justicia por todos aquellos que habían sido desaparecidos durante la dictadura por lo que a la altura de la situación Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a través del Decreto 187/83; el mismo establece en su primer Artículo que se constituirá "una Comisión Nacional que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país" y que tendrá como misión, entre otras, "emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados a los 180 días" de su constitución. Conformada por un presidente, 12 miembros y 5 secretarios, la CONADEP se avocó de inmediato a su labor con el escritor Ernesto Sábato a la cabeza; recorrieron todo el país en busca de testimonios de sobrevivientes, familiares y represores que utilizaron para identificar los edificios utilizados como centros clandestinos de detención a la vez que dedujeron el accionar del terrorismo de Estado. Así, a largo de 50.000 páginas plasmaron un inventario de los 340 centros clandestinos de detención, recopilaron registros policiales y de las morgues, datos acerca de cómo presionaban a los detenidos para que hablen y el testimonio de los sobrevivientes. Todo fue entregado al presidente en un emotivo acto que se transmitió por Cadena Nacional y en el que Sábato leyó: "con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó […] esa labor fue muy ardua porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se habían demolido edificios." Un informe crucial para el Juicio a las Juntas que se llevó a cabo en el año 1985. GUILLERMO VILAS GANA EL MASTERS Un día como hoy en el año 1974, Guillermo Vilas vencía a Ilie N?stase y ganaba el Masters en Melbourne, Australia. Transcurría un año excelente para el marplatense que ostentaba la victoria de los Abiertos de Louisville, Gstaad, Buenos Aires, Hilversum, Tehheran y Toronto, parecía que el broche de oro estaba por llegar en el Masters pero había un inconveniente que lo atormentaba y ese era que jugaría sobre césped, superficie que lo incomodaba demasiado. Empezó en el Grupo Azul midiéndose contra el australiano John Newcombe, el neozelandés Onny Parun y el sueco Björn Borg, todos ellos fueron vencidos "Willy" que con su perfeccionismo y perseverancia superó a la dichosa cancha. En la semifinal se enfrentó contra el mexicano Raúl Ramírez y lo superó rápidamente luego de trastabillar en el comienzo, el partido finalizó con el marcador en 4-6, 6-3, 6-2 y 7-5. Por otra parte, el rumano Ilie N?stase, Nº 1 del mundo, aplastó a John Newcombe 6-3, 7-6, 6-2 y se perfiló como favorito a quedarse con el título. No obstante, el europeo no pudo doblegar al argentino que se mantuvo firme ante cada pelota; finalmente, Vilas ganó 7-6, 6-2, 3-6, 3-6 y 6-4 y encendió los vítores de la tribuna argentina: "les digo que estoy muy contento por haber ganado este Masters. Hace dos meses me preguntaron qué opinaba sobre el césped y contesté ´el pasto es para las vacas´ […] ahora digo que el pasto es un poco para las vacas y un poco para el tenis."







