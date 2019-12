La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Discapacidad:

Por diferentes factores, cada vez es más frecuente que, dadas ciertas condiciones, un familiar sea derivado a nuestra casa. Algunas consideraciones al respecto para tener en cuenta. El avance de las ciencias médicas, la mayor longevidad, los actuales factores socioeconómicos reinantes, traen aparejado el aumento de las cifras de pacientes críticos. El fenómeno se ve reflejado en el incremento de la estadía hospitalaria, e incluso el miedo al alta sanatorial. La internación hospitalaria no es necesariamente la panacea para el paciente ni la familia, puesto que aquella suele ser estresante y agotadora física como emocionalmente. Además, nadie escapa que su costo para el sistema sanitario local, es muy elevado, existiendo a nivel mundial una tendencia a dejar las camas de hospitales para todas aquellas patologías agudas descompensadas. Dado este escenario, existe la conocida "internación domiciliaria" la que se erige como una respuesta concreta a las necesidades de atención de la salud de la población, pensándola desde un punto de vista integral, ligado a valores como la convivencia familiar, entorno y afecto. De este modo, se contribuye a una descentralización hospitalaria de los pacientes, y a la vez, a la institucionalización de un accionar interdisciplinario. En definitiva, se trata de un Programa y/o Dispositivo de Atención que, sin poner en riesgo la vida del paciente y bajo un modelo interdisciplinario, brinda a cierto tipo de pacientes atención personalizada y de calidad. Es una estrategia de atención extrahospitalaria que permite brindar servicios de salud, humanizados y oportunos. En tal dispositivo caben actividades de todos los espectros de los servicios sanitarios, desde el fomento y protección de la salud, la atención primaria, prevención clínica, la hospitalización en el hogar con el uso de equipos domiciliarios tradicionalmente usados en ámbitos sanitaristas. Esta modalidad de internación proporciona varios beneficios tales como evitar la reinternacion del paciente, al contar con un equipo de profesionales que trabajan conjuntamente, incrementando el flujo de información así como la capacitación continua entre estos; o involucrar a los familiares en el proceso de atención de la salud del paciente, disminuyendo el stress psicológico que causa una internación institucional. De este modo es posible insertar al paciente en su grupo familiar, acelerando así la recuperación funcional. También, es cierto, disminuye los costos marginales, facilitando la optimización de los recursos hospitalarios disponibles en el sistema. El coordinador médico del financiador (obra social o prepaga) debe determinar que no se cronifiquen los paciente en internación domiciliaria, pues de no ser así, solo se estaría cambiando el lugar de internación nada más. Si bien es a un menor costo, son muchos los pacientes que no encuentran el momento oportuno para la llegada del alta. Como puede observarse, esta modalidad de internación es una gran alternativa para las auditorias médicas de los efectores de salud, es también, un complejo grupo de prestaciones externas que deben ser correctas y estrictamente auditadas para que el balance costo-beneficio sea el esperado. Para poder tener un mayor control en el ámbito domiciliario se pueden adoptar medidas como: la adaptación de conceptos claros al momento de seleccionar a los pacientes, los que tienen que ver con la ubicación del domicilio del paciente, las condiciones de ese domicilio en cuanto a sus instalaciones y dependencias, así como lo inherente al grupo familiar de aquel, su predisposición a tolerar las demandas de una internación domiciliaria. Asimismo, resulta importante para la prevención de riesgos del paciente y su familia y de todo el equipo que intervendrá en esta modalidad unificar criterios. De allí, que al seleccionar al personal, no solo deberá tenerse en consideración su capacidad técnica sino su capacidad docente para transmitir a la familia todo tipo de conocimiento que favorezca al paciente posteriormente. En cuanto a la competencia del personal que presta estos servicios domiciliarios, deberán tener capacidad para tomar decisiones inmediatas, lógicamente dentro de sus límites. Muchos de los inconvenientes legales que surgen en la internación domiciliaria, tienen que ver en las dificultades existentes entre el paciente y su propio grupo familiar, lo que puede conllevar al incumplimiento de los procedimientos establecidos por el médico tratante. Es por ello que para prevenir demandas por mala praxis en este tipo de dispositivos, es muy importante manejar a la perfección lo inherente al consentimiento informado. Este, bien utilizado, es una fantástica herramienta de relación con los pacientes. Por eso a través del mismo, se debe mostrar cierta vocación de información respecto a las ventajas y desventajas que pueden tener determinados procedimientos. Por ello, es vital confeccionar correctas historias clínicas, que contengan registros diarios, hora por hora de lo que vaya sucediendo durante el proceso de recuperación del paciente. En el año 2000 se dictó la Resolución 704 del Ministerio de Salud mediante la cual se establecieron las Normas de Organización y Funcionamiento de un servicio de internación domiciliaria. Por ellas, se intentó desarrollar las acciones de normalización que tuvieron por fin garantizar la accesibilidad, la equidad, la eficacia y la eficiencia del sistema de salud. Para su elaboración, se tomó como guía la categorización por niveles de riesgos de los establecimientos asistenciales con internación de 1º, 2º y 3º Nivel. Para la norma, internación domiciliaria es una modalidad de atención de la salud mediante la cual se brinda asistencia al paciente-familia, en su domicilio, realizada por un equipo multiprofesional e interdisciplinario, cuya misión es promover, prevenir recuperar, rehabilitar y acompañar a los pacientes, de acuerdo a su diagnóstico y evolución en los aspectos, físicos, psíquicos, social y espiritual, manteniendo la calidad, el respeto y la dignidad humana por sobre todas las cosas. Atento lo descripto, para que un paciente sea admitido en este tipo de internaciones deberá ser clínicamente estable y presentar una patología cuyo tratamiento continuo o discontinuo, pueda ser llevado a cabo en su domicilio que deberá tener condiciones habitacionales adecuadas, entre otras cuestiones a supervisar por la autoridad competente. Finalmente la norma detalla respecto a los recursos y equipamientos. En lo respectivo al PMO, a través de la Resolución 201 y sus modificatorias, se describe en el Anexo 2, un catálogo de prestaciones y en el acápite "tratamientos especiales" se consigna la "internación domiciliaria", con ello, se obligó a los Agentes del Seguro de Salud, a garantizar mediante sus prestadores, propios o contratados, el acceso a todas las prestaciones incluidas en aquel catalogo prestacional. Conforme lo afirma la OMS Organización Mundial de la Salud, entre el 5 y 10 % de los pacientes internados en centros sanitarios, contraen infecciones intrahospitalarias. Así pues, ante este escenario, este tipo de internación, se presentaría como una solución más favorable, más allá de los beneficios psíquicos y físicos que provoca en los individuos. Vale destacar, que la cobertura de esta prestación, se extiende sin limitación temporal, a excepción de lo previsto para salud mental. Por todo lo descripto, y cuando el caso concreto sea viable, entiendo que es una excelente alternativa que favorece a todos los operadores involucrados. Por ello, sigo invitándolos a "Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@hotmail.com

