La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Adalí Montero a todo terreno







"Me siento muy motivada y con energía para darle al año que viene con todo", asegura la cantante en un mano a mano con La Auténtica Defensa. Realizará un show el próximo jueves 19 en Bisellia Bar. Ella se define loca, sensible y terca pero en una entrevista con La Auténtica Defensa mostró su alegría y espontaneidad. Se trata de Adalí Montero (38), cantautora y Vocal Coach quien el próximo jueves 19 a las 21:30 dará un show-concierto presentando sus canciones en Bisellia Teatro Bar junto a su nueva banda campanense. Es peruana radicada hace tres años en nuestro país y vive actualmente en Campana. Es comunicadora social recibida en Perú y siempre se mantuvo realizando seminarios y talleres relacionados con la música. "Cuando recién llegué al país, viví en diferentes zonas de Buenos Aires hasta que preferí buscar un lugar más campestre y a la vez cerca de la ciudad y es así que me encontré con Campana", recuerda. Adalí repasa sus comienzos; "fue una exploración, un empezar de cero. Hay gente que cree que para mí fue una locura dejar el país". Vivió en México, Nueva York, Bolivia, "me fui un poco por cada provincia que pude y Argentina siempre fue un pendiente". La joven se inclina por el rock y la expresión del blues en español, y asegura "siempre estuve conectada con el Rock argentino, lo mejor está en Argentina como Papo Blues, Spinetta, Memphis La Blusera y Fito dentro del rock y pop. Ellos son todo para mí. Respirar la cultura musical estando en Argentina eso no me lo quita nadie". En 2008 sacó su primer disco "BolerosIn fussion", luego en 2011 "Volver"- Pop Rock y en 2016 hizo un Single titulado "Solo una vez más" junto a Ricardo Gallardo. Un año después hizo los Singles "Para ti" y Aria Hippie" producidos en Buenos Aires junto a músicos de la talla de Fito Páez, Celeste Carballo, Julia Zenko. Luego produjo dos nuevas canciones con músicos porteños. Hizo una versión de "Boleros In fussion" (Jaime Cuadra Golden Music Collection 2018) y "Si mañana". "Esta última la quiere mucho, desde el 2016 no grababa y me costó volver a componer. Es una nueva versión de Adalí", comenta. Entre sus experiencias más destacadas con la música cantó en el mundial de Taekwondo 2018 y participó este año del programa la Voz Argentina conducido por Marley en Telefe. Haciendo un balance detalla que ha pasado por momentos de depresión, sensibilidad, sufrió ataques de pánico pero sin embargo la música "fue mi soporte, es la droga más sana que he probado en mi vida, es la más adictiva y a la vez sanadora. Fue mi cable a tierra y canalizador para componer. Cada canción tiene una vivencia personal". Viajando por todos lados, Adalí tiene presente a sus seguidores de su tierra natal (Perú); "son los mismos de toda la vida. Estoy fuera del país y me siguen escribiendo". Además se sorprende de cómo las redes sociales se han diversificado y pone como ejemplo lo que hace Spotify, "envía a todos los artistas un resumen de cómo se ha escuchado tu música dentro del año, muestra todos los países y cuánta interacción. Es muy lindo verse en Japón, Perú y en lugares de Argentina como Entre Ríos, Jujuy, Córdoba". Aquellos que quieran escuchar canciones pueden ingresar a la página https://adalimontero.com/ o seguir a la artista a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. "Cierro el año haciendo un show con una banda increíble. El 2020 será un año muy musical, pienso grabar un nuevo disco e incursionar en música Latina, Folklore y/o Zamba. No me defino por ningún género. Estoy muy motivada y con energía para darle al año que viene con todo", sintetiza. BANDA + SHOW MUSICAL El jueves 19 a las 21:30 horas en Bisellia Teatro Bar (Estrada 718) Adalí se presentará junto a su banda. Está integrada por Santiago Capece, Emanuel Leguizamón, Santiago Jorda y Gonzalo Fernández. Además habrá alumnos de las clases personalizadas que ella dicta. "Es un momento importante porque cerras el año; pero también es volver a encontrarse con el público, al igual que el año pasado la intención es que me conozcan, que sepan que hay una artista que es de Perú pero es una campanita nueva". Gracias al músico "Ratola" fue que tomó contacto con sus compañeros. "Se armó de manera muy casual y me llamó la atención lo copado que son, lo sencillo y talentosos. Hubo mucha buena onda desde el primer día" y agrega "la idea del próximo año es sacar fechas en Capital Federal con ellos como banda". METAS CUMPLIDAS Durante este 2019 además de dar a conocer su trabajo musical, la joven incursionó en estudiar para Tea Sommelier. Lo realizó en Buenos Aires en el Club del Té y el jueves pasado fue la Ceremonia de Graduación donde obtuvo un certificado que la avala para trabajar internacionalmente. Realiza hasta la fecha asesoría en interpretación vocal personalizada a jóvenes talentos de la zona y vía Internet.

Adalí NACIÓ EN PERÚ Y HACE TRES AÑOS ESTÁ RADICADA EN NUESTRO PAÍS





ADALÍ Y SU BANDA SE PRESENTAN ESTE JUEVES 19 EN BISELLIA BAR A LAS 21:30



Adalí Montero a todo terreno

