La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019
Pablo Ferreyra presenta "Ese soy yo"







El disco contiene siete canciones y hay varios estilos mezclados. "Hace poco comencé en el mundo de la música, voy a paso lento pero seguro. Jamás hay que detenerse", asegura en una charla con La Auténtica Defensa. Para cualquier músico siempre terminar un disco es motivo de celebración. En este caso, el vecino Pablo Ferreyra (28) compartió con La Auténtica Defensa su nuevo material discográfico titulado "Ese soy yo". El primer álbum contiene siete canciones y hay varios estilos como Reggaeton, Baladas, Cumbia, Pop. Lo ayudaron el guitarrista Damián González y el productor y tecladista: Pablo Federico. "El proceso de armado duró un año porque se hizo a paso lento. Hubiese tardado menos, pero todo tiene su tiempo", cuenta. Al gustarle varios estilos y artistas sus referentes son varios como Luciano Pereyra, Abel Pintos, Marcela Morelo, Sin Bandera y Reik. Con respecto a su trayectoria musical comenta que tuvo varias idas y vueltas "tenía inseguridades y quizás no me ponía las pilas, hasta que pasaron los años y a los 26 dije: yo tengo que hacer lo que me haga feliz". Pablo asistió durante un año a la Academia de Canto de Sebastián Mellino y luego se cambió a una profesora particular con la que actualmente continua y donde asegura "empecé a producir alguna de las canciones que había compuesto, hace poco empecé, voy a paso lento, pero seguro. Estoy conforme con lo que hice en este corto tiempo; jamás hay que detenerse". Cuando se indaga sobre algún consejo hacia alguien que se esté comenzando en el mundo de la música detalla en primer lugar, "rechacen todo tipo de comentarios que no sean constructivos, luego que nadie te impida lograr ese sueño, sea hasta la persona que ames, te impide ser libre. Quien te quiere atrapar, lo tenes que soltar. Siempre te tienen que acompañar y apoyar en todo" y agrega "ser autocrítico, por qué siempre hay cosas por mejorar, no hay que creérsela y mantener siempre la humildad y solo fijarse lo que hace uno, no lo que hacen los demás". Todo el material de Pablo se puede escuchar a través de Spotify, Youtube, Deezer, Amazon Music. Para contactarse con él: @pabloferreyra.ok (Instagram), Pablo Ferreyra (Facebook) y/o pablolferreyra@hotmail.com (Email). "Las redes son muy importantes, a veces juega a favor y otras en contra, está bueno el hecho de que te puede ver todo el mundo, y quizás un día, te toca la varita mágica, y te contacta una persona importante". "Ese Soy Yo" es como sueño hecho realidad, "todas las composiciones, entre las que conocen y otras que van a ir conociendo fueron experiencias de amor propias, y también ajenas", cierra.





Pablo Ferreyra presenta "Ese soy yo"

