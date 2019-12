En la Biblia, en el libro de los Salmos encontramos varios ejemplos de diálogos, en los cuales el creyente se dirige a su propia alma, para alentarla o estimularla. Hay momentos en que estamos abatidos, turbados, tristes, y esas emociones y pensamientos negativos suelen presentarse sobre todo por las noches, cuando nos perturbamos y machacamos siempre con los mismos problemas y los agrandamos. Eso nos cansa, nos deprime, nos agitamos y damos vueltas en nuestra mente. Entonces debemos acudir y descubrir cuál es el recurso que debemos adoptar para romper ese siclo de abatimiento, tristeza, y agitación. En nuestros días muchos se apresuran a ir al consultorio de los psicólogos por cualquier pequeñez. Pero los cristianos debemos saber o aprender a confiar nuestras dificultades y penas al Señor Jesús. En el (Salmo 57:8) dice "Despierta, alma mía" ….. y si hay días nublados en nuestras vidas, llenos de hostilidad, aprendemos a elevarnos por encima de las circunstancias para reconocer y valorar el amor de Dios. (Salmo 62:5) "Alma mía, en Dios solamente reposa" …. ante todo, la vida cristiana significa una relación real y de confianza con Dios. (Salmo 103:2) "Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios" (Salmo 42:5) ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. Que nuestras vidas sean de agradecimiento a nuestro Señor por los consejos sanos y de gran valor para corregir todos nuestros pensamientos incorrectos. (Lamentaciones 3:24) "Mi porción es Jehová", dijo mi alma; "por tanto, en él esperaré". Esta respuesta nos trae la calma y el sosiego El Señor escucha nuestras oraciones y no es deudor de nadie. Acérquense al Único Sabio y poderoso Dios y vuestra alma encontrará descanso y Paz. Dios le habló a Elías en "un silbo apacible y delicado" (1 Reyes 19:12). Y Dios nos habla o nos instruye cuando leemos y estudiamos las Escrituras, o escuchamos una predicación, o canción que nos habla de Él, y sobre todo cuando tomamos tiempo para reflexionar en lo que hemos leído o escuchado. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Dialogando con mi Alma"

Por Mirta Dappiano

