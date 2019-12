La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 15/dic/2019 Liga Campanense:

Por una protesta de Las Campanas se le dio por perdido el partido que habían empatado el miércoles. Así, a la última fecha que se disputa hoy, Las Campanas llega como líder con 10 puntos y La Josefa y La Esperanza como escoltas con 9. La definición del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol sufrió un cambio inesperado a última hora del jueves, cuando se conoció un fallo que castiga a Defensores de La Esperanza y beneficia a Atlético Las Campanas. A partir de una protesta del último campeón de la Liga por la inclusión del defensor Faustino Oroná, quien no estaría debidamente inscripto en el Defe (su pase se encontraría aún en Defensores Unidos de Zárate), el Tribunal de Disciplina le dio por ganado a Las Campanas el encuentro que el miércoles por la noche habían igualado 1-1. Además, la resolución también suspende "hasta nuevo aviso" a otros cuatro jugadores del Verdinegro: al arquero Guillermo Friedrich y a los mediocampistas Héctor Canteros, Joaquín Lima y Claudio "Cafi" López. Un duro golpe para el equipo de La Esperanza que llegaba invicto y como único líder a la última fecha del Hexagonal que se disputará hoy en cancha de Las Campanas. Con este fallo, ahora, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campanas, 10 puntos; Defensores de La Esperanza, 10 puntos; 2) La Josefa, 9 puntos; 3) Atlético Las Campanas, 8 puntos; 4) Mega Juniors, 3 puntos; 5) Deportivo San Felipe y Otamendi FC, 1 punto. En tanto, el cronograma de partidos para hoy será el siguiente: desde las 14.00 jugarán Otamendi FC vs Deportivo San Felipe; a partir de las 16.00 lo harán Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors; y a las 18.00, La Josefa vs Atlético Las Campanas. Y como el campeón del Hexagonal Final se determinará por puntos y en caso de igualdad, se desempatará por diferencia de gol y goles a favor, ahora, luego de la resolución del Tribunal de Disciplina, las posibilidades de cada uno son: ATLÉTICO LAS CAMPANAS -Si gana, será campeón. Es el único que depende de sí mismo, por lo que si le gana a La Josefa se quedará con el título. -Si empata, necesita otro empate. Al tener la ventaja de jugar ya conociendo el resultado de Defensores de La Esperanza, sabe que en caso de un empate del Defe ante Mega Juniors le alcanzará con un empate ante La Josefa para coronarse campeón. -Si pierde no será campeón. Al enfrentarse a La Josefa, una derrota lo deja sin posibilidades. LA JOSEFA -Debe ganar sí o sí. Como enfrenta al líder Las Campanas, para La Josefa no hay otra opción que la victoria. Y como llega con mejor diferencia de gol que La Esperanza, será campeón con una victoria. Solo debería prestarle atención a la diferencia de gol si el Defe derrota a Mega Juniors por más de cuatro goles de diferencia. LA ESPERANZA -Debe ganar y esperar. El Defe pasó de depender de sí mismo a necesitar de una victoria y un resultado ajeno. Para ser campeón debe ganarle a Mega Juniors y esperar luego que Las Campanas y La Josefa empaten. Su otra alternativa es más complicada: vencer al Mega por cuatro o más goles de diferencia para tratar de tener ventaja en una hipotética igualdad de puntos con La Josefa (en caso que éste gane).

LAS CAMPANAS QUEDÓ COMO ÚNICO LÍDER, A UN TRIUNFO DEL BICAMPEONATO.



