Como local, el Tricolor venció 72-62 a Independiente de Zárate y cortó una racha de cinco derrotas en fila. Federico Michelini fue la figura con 26 puntos. Por la 10ª y última fecha de la Zona Norte de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, Ciudad de Campana venció 72-62 como local a Independiente de Zárate y se reencontró con la victoria después de una racha de cinco derrotas consecutivas. De esta manera, selló su pase a la próxima instancia del certamen, independientemente de lo que suceda con el duelo entre Deportivo San Vicente y Colón de Chivilcoy que se jugará esta noche y definirá qué equipo queda eliminado en esta primera fase. Además, por la Zona Norte, el viernes también jugaron: Platense de La Plata 88-85 Regatas de San Nicolás; Belgrano de San Nicolás 75-80 Sportivo Pilar; y Atenas de La Plata 74-70 Social de Alejandro Korn. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (9-1), 19 puntos; 2) Independiente de Zárate y Platense de La Plata (6-4), 16 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-7), 11 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-8), 10 puntos. -Zona Norte "B": 1) Sportivo Pilar y Atenas de La Plata (7-3), 17 puntos; 3) Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn (4-6), 14 puntos; 5) Ciudad de Campana (3-7), 13 puntos. EL PARTIDO Sin Camilo Cáceres (esguince de rodilla), el Tricolor salió al rectángulo de juego sin un base natural. Y los primeros diez minutos resultaron trabados y erráticos para ambos conjuntos. En ese marco, el buen aporte de Matías Nieto (7 puntos) le permitió al CCC mandar siempre en el tablero e irse al primer descanso con un escueto 12-10 a su favor. En el arranque del segundo período, dos canastas de Nieto y otras de Santini y Federico Michelini le permitieron a los dirigidos por Sebastián Silva establecer un parcial de 8-0 y duplicar al Rojo en el marcador (20-10). La visita reaccionó con el empuje de Petrosino y Devoto y devolvió un parcial de 11-4 para achicar el margen a tan solo un triple (24-21). Pero el cierre sería todo Tricolor: con 6 puntos de Michelini y otros 6 de Camejo construyó un 12-0 que llevó la diferencia a 15 al término del primer tiempo (36-21). Independiente recortó rápido esa distancia en el inicio del tercer cuarto con un parcial 11-0 (36-32) que pudo interrumpir Camejo con un doble. De allí en adelante fueron gol a gol hasta el cierre, cuando Ciudad tomó mejores decisiones y con un doble de Fioretto se llevó una ventaja de 9 al último cuarto (51-42). En los 10 minutos finales, el elenco campanense no titubeó esta vez. A diferencia de sus anteriores presentaciones ante el propio Independiente o Belgrano de San Nicolás, se mostró muy sólido y siempre mantuvo al Rojo a doble dígito de distancia. Incluso, con buenos pasajes de Santini y Michelini (goleador con 26 puntos) logró estirar la máxima a 16. Por eso, en "la chiquita" no pasó sobresaltos y cuando sonó la bocina final se reencontró con el triunfo y dejó atrás esa racha de cinco derrotas consecutivas para mirar lo que viene con mejores sensaciones. "Jugamos más ordenados y tomamos mejores decisiones. Y cuando se nos vinieron en el tercer cuarto, supimos acomodarnos y reencontrar el camino que en partidos anteriores nos había costado lograrlo en pasajes adversos. Después, en el último cuarto fuimos claros dominadores", le contó Sebastián Silva a LAD. Ahora, el Tricolor ingresará en receso y volverá a los entrenamientos el próximo 6 de enero, de cara al inicio de la segunda fase, pautado para el 24 de enero. ZONA SUR En tanto, por la Zona Sur se disputó la 13ª y anteúltima fecha de la primera fase. Los resultados fueron: Costa Sud de Tres Arroyos 62-76 Independiente de Tandil; Blanco y Negro de Coronel Suárez 95-90 Racing de Olavarría; y Pueblo Nuevo de Olavarría 67-69 Sporting de Mar del Plata. Así, de cara a la última fecha, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (8-3), 19 puntos; 2) Sarmiento de Coronel Suárez* (8-3), 18 puntos; 3) Blanco y Negro de Coronel Suárez (7-4), 18 puntos; 4) Racing de Olavarría (5-7), 17 puntos; 5) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-6), 16 puntos; 6) Costa Sud de Tres Arroyos y Sporting de Mar del Plata (3-8), 14 puntos. En la última fecha se enfrentarán: Independiente de Tandil vs Blanco y Negro de Coronel Suárez; Sporting de Mar del Plata vs Costa Sud de Tres Arroyos; y Sarmiento de Coronel Suárez vs Pueblo Nuevo de Olavarría. Libre quedará Racing de Olavarría. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (72): Federico Michelini (26), Francisco Santini (14), Matías Nieto (15), Alejo Fioretto (2) y Damián Camejo (13) (FI) Eliseo Iglesias (0), Gonzalo Michelini (2) y Santiago Fernández (0). DT: Sebastián Silva. INDEPENDIENTE (62): Carlos Garín Palacios (11), Franco Pracchia (15), Gonzalo Gomes (4), Franco Marrone (5) y Facundo Mora (5) (FI) Cristian Devoto (4), Thomas Muraca (0), Gustavo Marafioti (0) y Juan Martín Petrosino (18). DT: Raúl Belcuore. PARCIALES: 12-10 / 24-11 (36-21) / 15-21 (51-42) / 21-20 (72-62). JUECES: Raúl Imosi y Ezequiel De la Peña. GIMNASIO: Ciudad de Campana.



