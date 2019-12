Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Email: rincontuerca@ubbi.com TURISMO ZONAL PISTA: La categoria está cerrando el presente campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus dos clases donde desde las 15 hs largan su final. PARTICIPAR: El joven piloto zarateño Emiliano Falivene viene participando en el desafío motor en karting con un Rotax y entre 150 pilotos se ubicó entre los siete mejores para llegar a lograr poder correr el próximo en la categoría mencionada con todo pago. DECISION: Luego de lo vivido en su momento en la categoría Pako Emiliano Falivene tomó la decisión de no correr por este año con posibilidad de no hacerlo tampoco el venidero. ESPECIAL: Un momento muy especial para papá Pablo Sfreddo ante la Aposibilidad de que su hijo logre un campeonato en karting y allá por mayo se va a convetir en abuelo algo que tiene motivado a todo el grupo familiar y en especial a nuestro personaje. TC MOURAS: La categoria visita el autódromo de La Plata este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. PUESTO: Vienen de correr en el autódromo de Arrecifes en la Clase 850 donde el campanense Juan Carlos Muñoz terminó en la final en el puesto vigésimo segundo con el auto que atiende en su totalidad Diego Fangio. UBICAR: En esta misma clase participó Gastón Gasperini que con su Fiat tradicionalmente color azul en la fina se ubicó en el puesto décimo octavo lo que permitió que en el equipo se quedaron conforme con dicha performance. GANADORES: El TC Bonaerense viene de correr en el autódromo de La Plata donde los ganadores fueron en la Clase D: Gustavo Costa, Clase C: Juan Gomez, Clase Lihgt: Alejandro Feil y Clase A: Jorge Lagos. De esta manera la categoría cerró otro campeonato con un parque de autos que dejó conforme a sus dirigentes. SUPER TC 2000: Ultima carrera del calendario para la categoría en el autódromo de Neuquén este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. REINA: La fiesta del automóvil nos permitió ver de cerca la Cupecita de Juampi Galliano en plena exposición donde el piloto en cuestión estuvo acompañandolo con su familia y hasta se pudo ver la primera reina del TC Regional Laura Silvani junto a su nuera. Mirá vos!! PRESENTO: Continuando con esta fiesta el stand que presentó Hernán Ferreyra no pasó desapercibido para nadie donde la terminal Citroen mostró sus productos rodeada de promotoras que encabezaba Mercedes la rubia de piel tostada. CURIOSO: El hecho curioso fue que terminada la fiesta el primer auto argentino pasó la noche junto al avión donde allí reposó hasta el otro día que fueron en su búsqueda. TC PISTA MOURAS: Cierre del campeonato para esta categoría en el autódromo de La Plata este fin de semana donde televisa desde las 11 hs con otro parque interesante de autos la TV Publica a través del programa ACTC Media TV. SEPTIMO: Vienen de correr la última fecha del campeonato argentino de karting en el kartódromo argentino donde en la clase Cadete en la final el internacional Santino Panetta arribó séptimo cerrando un buen año donde fue protagonista. FELIZ: Corrió en la Clase Uno del Turismo Pista y allí el cheff de Los Cardales Claudio Cruzado arribó a la bandera a cuadros en el puesto octavo que dejó feliz al colorado que ultimamente se muestra muy enamorado. ENCUENTRO: La costanera de Zárate puede ser el lugar elegido para un encuentro de autos antiguos y de cupecitas para llevar adelante en este verano organizado por el auto moto club. TC PICK UP: En el autódromo de La Plata la categoría está cerrando su campeonato este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. ALCANZAR: El autódromo costanero de arrecifes fue el escenario para el cierre del Torneo de la categoría 1100 Promocional donde el piloto local Gonzalo Conti en la final alcanzó el puesto... Con la atención del auto por parte de su equipo. DECIDIR: El flamante campeón en la clase promocional del campeonato provincial de motocross Valentino Lacognata decidió continuar el próximo año en la Alta Competencia. KILOS: En cena de amigos José Tedesco dejó entrever que si logra recuperar su físico excedido en kilos no dejaría de estar corriendo en el TC Regional como en los viejos tiempos donde además fue dirigente de la categoria. PROCAR: En el autódromo porteño la categoría encara la última carrera del año este fin de semana con otro parque interesante de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. SUB CAMPEON: Finalmente el representante de Campana German Henze terminó obteniendo el Sub Campeonato en la categoría Enduro tras una excelente temporada con varios podios y carreras ganadas que marcaron la satisfacción para todo el equipo que componen su hermano, la asistencia de Debesa y el Jefe de equipo Simon Moyano. AVANZANDO: Parece que Ramiro Noguera viene muy entusiasmado con su proyecto de la camioneta cuatro por cuatro y se va avanzando en el trabajo de la misma aunque el tema presupuesto le va retrasando sus ganas de terminar tal producto. ANSIOSO: Así se muestra Marcos Acuña esperando la resolución de su hermano Santiago y de papá Juan Carlos que deberán hacerle saber si podrá llegar a correr en la próxima temporada. CONTENTO: El pibe se mostró en una foto sacada en el autódromo de Neuquén donde se lo ve con dos pilotos que representan a Campana y se sintió contento de lograr este objetivo, parece que Tobías se conforma con poco. FORMULA RENAULT: La categoría fábrica de talentos llega al autódromo de Neuquén por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. REPETIR: La experiencia en el sur argentino por la dupla Marcos Padilla y Mario La Civita en el Rally desarrollado provocó que para la próxima temporada puedan repetir una competencia de estas características. FIAT AMIGOS: En el autódromo capitalino desarrollan otra carrera del campeonato en el día de hoy donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. IDEA: La idea y la intensión siguen muy latentes para realizar un cambio de categoría el año próximo donde el zarateño Leandro Cracco dejaría la Clase Dos de Alma para sumarse al Turismo Pista en su Clase Uno. TITULO: Otro nuevo título desde su condición de navegante en el Rally Federal para Alejandro Ferraro que cumplió con el objetivo y la intención del no poder armar su propio auto seguirá como navegante otra temporada si se da con el uruguayo Cáceres. SALUDOS: Tras el campeonato obtenido por Ignacio Lopez llegaron rápidamente los saludos de Hugo Giuntoli para todo el equipo y su agradecimiento por dejarlo ser parte de este buen momento en la alta competencia. APOSTAR: José Carlos Lacognata se acaba de sumar a la actual comisión directiva del Auto Moto Club para aportar su experiencia donde fue bien recibido por sus pares y ya trabaja para el año que se viene. KART PLUS: Esta especialidad del Karting está realizando este fin de semana el cierre de su campeonato en el kartódromo de Zárate. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PRESUPUESTOS: Marcos Garrido en reciente nota dejó en claro que los presupuestos no están dados para correr el año próximo en la Alta Competencia y no pudo confirmar si puede hacer el campeonato provincial. SPONSOR: Su mayor sponsor que es su padre Juan también contó con la actual situación de los Garridos que ven difícil que el año próximo arranque los campeonatos tanto Marcos como Julián deberán entrenar por el momento para no perder el ritmo de carrera. LETUKE: La próxima propuesta de correr en motos será el Letuke en la costa atlántica en febrero donde con su equipo se prepara para tal emprendimiento. German Henze que en principio haría esta sola competencia en el primer trimestre. DESAFIO ABARHT: El autódromo de Neuquén está recibiendo la presencia de la mono marca este fin de semana con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. CAMPEON: Otro campeonato para el piloto local Ignacio Lopez en karting ahora el titulo lo consiguió en la categoría RF donde ganó la participación gratuita para el año venidero todo el campeonato. PROBARLA: Luego de algunos trabajos en la Cupecita de Oscar De Piase la misma está terminada y la idea es salir a probarla en pista en los próximos días para concretar la posibilidad de estar para participar como le gusta al zarateño. RALLY MAR Y SIERRA: La categoría cierre también su campeonato este fin de semana con su Rally en la ciudad de Ayacucho con una convocatoria interesante de máquinas que no quisieron estar ausente en este gran premio coronación. CARX: La categoría llega con sus tres clases este fin de semana a Concepción del Uruguay en la búsqueda de cerrar el presente campeonato con su limitado parque de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. REQUISITO: La ACTC agregó un nuevo requisito para ser campeón de la categoría más popular del país con esas aspiraciones deberán estar presente en todas las fechas de la etapa regular. Esto complicaría a aquellos con deseos de incursionar en otras categorías como el Stock Car de Brasil. MARCA: En el programa radial Juego Limpio se pudo escuchar una nota realizada por "Titi" Rodriguez al piloto local Enrique Sanguinetti donde en la misma confesó que el corrió con un Chevrolet pero su marca predilecta es el Ford y también acotó que de las categorías nacionales la que mas le gusta es el Turismo Nacional donde alguna vez corrio. Si lo dice el cabezón!... FORMULA NUEVA GENERACION: La categoría Escuela del Automovilismo Zonal está visitando el autódromo de Concepción del Uruguay en este fin de semana donde desarrolla su última presentación de la temporada. CENA: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoría Procar Cuatromil informaron que la cena de los campeones se desarrollará en la ciudad de Capilla del Señor el miércoles 18 de este mes en la calle Bartolomé Mitre frente a la Plaza principal con un costo de mil pesos la tarjeta y para niños setescientos cincuenta pesos. CONTAR: En reciente nota televisiva se pudo ver al internacional Santino y su hermano Bautista junto al primo Dante contar como viven este momento en el mundo del karting donde vienen participando en esta temporada. SUEÑO: Parece que la niña desea vol ver a correr en algún momento pero si bien el presupuesto no sería el mayor problema la situación no es la mejor en su ámbito y nada está resuelto aún de cara a la próxima temporada solo un sueño quizás.

