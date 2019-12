La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/dic/2019 Liga Campanense:

Se impuso 1-0 en el último partido del Hexagonal Final que definió al campeón 2019. Y por la derrota de Defensores de La Esperanza ante Mega Juniors, el segundo puesto quedó para La Josefa, que también podrá acceder al Torneo Regional Federal Amateur. Por tercera vez en su historia, Atlético Las Campanas se coronó bicampeón de la Liga Campanense de Fútbol. Ya lo había logrado en los años 2007-08 y 2014-15. Y lo repitió en 2018-19 luego de coronarse campeón del Hexagonal Final que definió el Torneo Oficial 2019. La definición se dio el domingo en un duelo que era una final. La derrota de Defensores de La Esperanza ante Mega Juniors en la previa había dejado mano a mano a Las Campanas con La Josefa, que estaba obligado a ganar para ser campeón después del triunfo vía "escritorio" que Las Campanas había conseguido ante La Esperanza (habían igualado 1-1 el jueves, pero el viernes se conoció un fallo contra el Defe por la inclusión de un jugador mal fichado). Finalmente, en ese duelo mano a mano, el triunfo quedó en manos del ahora bicampeón: fue 1-0 con gol de Franco Otta en el primer tiempo. Y en un partido que tuvo polémica: en el cierre de esa primera parte, Iván García estrelló un penal en el palo y en el rebote convirtió Leandro Gómez, en una acción que terminó invalidada por el árbitro que ya le había dado la espalda a la jugada marcando el final de esa etapa. En la segunda, Las Campanas mantuvo la ventaja y con la victoria festejó su segundo título consecutivo. De esta manera, los dirigidos por Luis Cejas y Carlos Navazzotti volvieron a clasificarse al Torneo Regional Federal Amateur. Y La Josefa, al quedarse con el segundo puesto, también podrá acceder a dicho certamen. EL RESTO El domingo, en la última fecha del Hexagonal Final, Otamendi venció 3-2 a Deportivo San Felipe con goles de Matías Mercado, Mauricio Gómez y Gustavo Paiva (Gustavo Rivero y Matías Vallejos marcaron para el Aurinegro); mientras que Mega Juniors superó 3-2 a Defensores de La Esperanza con un doblete de Samuel Pablo y un tanto de Facundo Atencio (Javier Tejera y Facundo Fernández anotaron para el Verdinegro). Estos cuatro equipos lograron boletos para la Copa Federación Norte 2020.

EL FESTEJO DE ENTRENADORES, COLABORADORES Y DIRIGENTES CON EL TROFEO.

EMMANUEL COESTA, AGUSTÍN GODOY, SANTIAGO CANDIA, FEDERICO CERISOLA, ALEJANDRO GONZÁLEZ, DAMIÁN ARCE, NICOLÁS GIMÉNEZ, BRIAN FERULANO, FRANCO OTTA, DIEGO GÓMEZ, ENZO RAMALLO, MAURO ROBLES, JONATAN LAZO, GUSTAVO BRAVO, TOMAS FUMEAU Y CLAUDIO VALLEJOS. EL EQUIPO DE LA ÚLTIMA FECHA ANTE LA JOSEFA. LOS CAMPEONES DE LA DÉCADA Con el fin de la temporada 2019 se cierra otra década en la historia de la Liga Campanense, que comenzó allá por 1912 (su primer campeón fue Independiente Athletic Club). Y en este período 2010-19 los campeones fueron: -2010: Pioneros (U21) -2011: Pioneros (U21) -2012: Atlético Las Praderas -2013: Otamendi FC -2014: Atlético Las Campanas -2015: Atlético Las Campanas -2016: C.A. La Josefa -2017: Deportivo San Felipe -2018: Atlético Las Campanas -2019: Atlético Las Campanas



FRANCO OTTA: "FUIMOS EL MEJOR EQUIPO" Uno de los puntos alto del Hexagonal Final que coronó a Atlético Las Campanas fue Franco Otta, quien marcó goles en cuatro de los cinco partidos de este mini torneo que definió al nuevo campeón de la Liga Campanense de Fútbol. "Nunca había salido campeón, así que es una alegría enorme. Y conseguirlo con este grupo de jugadores, entrenadores y dirigentes es otra alegría enorme", contó el atacante Sobre el juego decisivo ante La Josefa, el jugador de 25 años, autor del gol de la victoria y el título, señaló: "Fue un partido trabado, durísimo. Creo que Las Campanas, La Josefa y La Esperanza fueron lo mejor de la temporada en líneas generales. La Josefa es un equipo muy aguerrido, pero por suerte lo pudimos sacar adelante". Franco hizo divisiones inferiores en Villa Dálmine y Chacarita antes de pasar al fútbol griego. Luego, a su regreso, se incorporó al plantel Violeta y llegó a disputar minutos en la Primera B Nacional bajo la conducción técnica de Felipe De la Riva. Sin embargo, después no pudo encontrar un club que le diera oportunidades y se terminó alejando del fútbol. Hasta que apareció Atlético Las Campanas: "No quería saber más nada, pero me llamó Carlitos Navazzotti para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2019 y volví. Y nos fue muy bien. Por eso, cuando me propusieron seguir en la Liga, no lo dudé: ya me había encariñado con el grupo y el club", recordó Otta. Y tras haber disputado su primera temporada en la Liga Campanense remarca el nivel con el que se encontró: "Obviamente que conocía a muchos de los jugadores por sus pasados en Villa Dálmine o Puerto Nuevo. Pero me sorprendió el nivel de muchos jugadores que no conocía, chicos de barrio de Campana que podrían estar jugando a otro nivel inclusive". Finalmente, consultado sobre el porqué de la consagración de Atlético Las Campanas, Otta afirmó: "Creo que a pesar de muchas cosas que están diciendo por ahí, fuimos el mejor equipo, sobre todo en este Hexagonal Final. No perdimos ningún partido y fuimos el que más propuso a la hora de jugar".

FRANCO, AGUSTINA, SANTINO Y EL TROFEO DE CAMPEÓN.



