La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/dic/2019







Una hora antes de dejar la ciudad, chocaron y se tuvieron que quedar. Fue el viernes por la tarde cuando una Eco Sport intentaba cruzar la 6 de Julio desde la Colectora del barrio Lubo hacia el Carrefour, cuando su conductor salió antes de tiempo y terminó enganchando la punta derecha del paragolpes trasero de una pick up Chevrolet C10 utilizada para fletes. Así, la Eco Sport no sólo perdió todo paragolpes delantero, sino que también dañó su radiador. Si bien sólo fueron daños materiales y ambos vehículos contaban con el correspondiente seguro, la pareja de la Eco Sport se lamentaba porque estaban realizando unas diligencias de último momento, y en una hora tenían programado iniciar su viaje de vacaciones.

La Eco Sport salió antes tiempo y enganchó el paragolpes trasero de una pick up Chevrolet C10.



Chau vacaciones…

