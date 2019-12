Protesta e incidentes en la puertas de Transporte Padilla

Personal de seguridad protestó por el despido de un empleado de la empresa Brossi que presta servicios en esa logística. Durante la manifestación, una persona vinculada a la transportista habría arrollado a los trabajadores, lo que ocasionó heridas en dos de ellos. Personal de vigilancia de Brossi que se desempeña en Transportes Padilla realizó de la mano de su sindicato una protesta en las puertas de la empresa logística, reclamando por el despido "indebido" de un trabajador. La delegación regional de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) lideró la manifestación que en ningún momento llegó a contar el flujo vehicular a las instalaciones de la logística. Sin embargo, se produjo un choque entre una persona que sería directivo de Padilla y los trabajadores, que tuvo como saldo dos heridos. La protesta se originó porque el sábado un trabajador fue notificado por teléfono sobre su desvinculación, aunque -según el gremio- nunca recibió la carta documento correspondiente. Por lo tanto, USPRA le recomendó que desconociera la orden y se presentara a trabajar. Mientras tanto, el delegado Edgar Salarrayán se comunicó con la representante legal de Brossi para obtener respuestas. Y como este lunes no aparecieron, se convocó a medida de fuerza. "Nos presentamos para efectivizar el reclamo de un despido indebido, de un despido arbitrario por parte de la empresa Brossi que presta servicio en transporte Padilla", explicó Salarrayán en diálogo con la prensa local. El delegado cuestionó que la desvinculación se haya realizado cuando hay una negociación en trámite en el Ministerio de Trabajo por mejora de condiciones laborales -como la instalación de cabinas- y el ordenamiento de las guardias, y que se haya comunicado en "una secuencia de llamados y mensajes" y no mediante una notificación legal. "Nos hicimos presentes ante la negativa y falta de respuesta, nos presentamos acá para exigirla, para que el compañero pueda volver a trabajar, que no pierda su fuente laboral, tratándose de un mes como diciembre, en el que sabemos hay días festivos, y lamentablemente perder el trabajo sería denigrante", expresó Salarrayán. En medio de la protesta se produjo un enfrentamiento entre trabajadores y un supuesto directivo de Padilla -algunas versiones indicaban que se trataría del dueño-. De acuerdo a lo que trascendió, el hombre intentó ingresar a la logística con su auto, pero en el trayecto embistió contra los vigilantes que se manifestaban en la entrada. Esto ocasionó la intervención de la Policía y que dos personas tuvieran que ser atendidas por el servicio de emergencia SAME. Salarrayán acusó al conductor de querer "arroyar a todos los presentes, sin mediar palabras, sin razones, fundado no se sabe en qué, irrespetando a los trabajadores de seguridad privada y lesionando a dos compañeros". Por la noche, La Auténtica Defensa se comunicó con el delegado y confirmó que los dos trabajadores afectados están fuera de peligro y con tratamiento anti inflamatorio. Y cuestionó el accionar de esta persona contra el accionar "noble y genuino" de los trabajadores de Brossi.

Protesta e incidentes en la puertas de Transporte Padilla





Salarrayán acusó al conductor de querer "arroyar a todos los presentes, sin mediar palabras".





dos personas tuvieran que ser atendidas por el servicio de emergencia SAME.



Protesta e incidentes en la puertas de Transporte Padilla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar