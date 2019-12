El cierre del programa "Re-Creo" fue a pura fiesta

Unos 130 chicos del programa que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio disfrutaron de una jornada donde no faltó ni la diversión ni la recreación. Este fin de semana, la edición 2019 del programa municipal "Re-Creo" llegó a su fin. Y lo hizo con una jornada en el CIC del barrio Lubo donde no faltó ni el baile ni la recreación. Unos 130 niños que participan de la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio compartieron un sábado repleto de alegría, en el que los voluntarios prepararon con todo cariño el desayuno y el almuerzo. El objetivo del programa, que se desarrolla todos los sábados, es brindar un desayuno y almuerzo como así también diversas actividades deportivas, manualidades y danza, además contención. Está dirigido a niños de 4 a 12 años de edad que se encuentran en estado de vulnerabilidad social. Los encargados de desarrollar las actividades son profesionales: trabajadores sociales y profesores. El cierre de la actividad contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio, Cecilia Acciardi; el subdirector de Economía Social, Juan Manuel Tejera; la coordinadora Samanta Obregón; el concejal de Juntos por el Cambio, Javier Contreras; y Elisa Abella. Durante la divertida jornada, los niños recibieron la visita especial de Papá Noel y disfrutaron de entretenidos juegos recreativos y didácticos. "Estamos muy satisfechos con los resultados que obtuvo este espacio de contención, recreación y alegría para los pequeños, en donde no solo reciben asistencia alimentaria sino también disfrutan de jornadas a pura diversión entre pares", enfatizó Acciardi hacia el final de la actividad.

El CIC del barrio Lubo vivió una jornada llena de actividades deportivas y recreativas.





Cecilia Acciardi y Elisa Abella acompañaron la propuesta.





El programa es impulsado y organizado por la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat a los efectos de beneficiar a niños de 4 a 12 años.



El cierre del programa "Re-Creo" fue a pura fiesta

