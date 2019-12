Así lo aseguró la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires ante el proceso iniciado a integrantes del TOC Nº1 de Mar del Plata por el fallo dictado en noviembre de 2018 por la muerte de Lucía Pérez. En noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata absolvió a los tres acusados de haber drogado, violado y asesinado a Lucía Pérez (16 años) en octubre de 2016. Un año después, aquella cuestionada sentencia sigue en el candelero, porque a raíz de una denuncia impulsada por la entonces diputada Victoria Donda Pérez, se inició el proceso de jury a los Dres. Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas, jueces del TOC 1 de Mar del Plata, quienes serían investigados para determinar si incurrieron en mal desempeño de sus funciones. Esto motivó que la Red de Jueces Penales Bonaerenses emitiera un comunicado titulado "la desnaturalización del Jury de Enjuiciamiento amenaza la independencia del Poder Judicial". El texto lleva la firma de la presidente de la Red, Adriana Nani (jueza de Trenque Lauquen) y el secretario Juan Galarreta (juez marplatense) y marca que la situación "socava las bases del estado constitucional de derecho". "El Jury de Enjuiciamiento no fue concebido constitucionalmente, ni está reglamentado legalmente como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento del proceso penal bonaerense", comienza explicando el comunicado, que luego advierte que "se encuentran pendientes de decisión diferentes recursos interpuestos por las partes ante el Tribunal de Casación Penal Bonaerense" respecto al fallo del TOC 1 de Mar del Plata respecto a la causa por la muerte de Lucía Pérez. "A pesar de dicha circunstancia y haberse dicho que, como regla general, al jurado de enjuiciamiento le resultan ajenas las valoraciones sobre el contenido de las sentencias, en el caso mentado el resolutorio del Jury sostiene que este principio básico debe ceder cuando se revele algún tipo de …error de tal magnitud que lo haga transcendente y, de inmediato, considera que al contar con fotocopias autenticadas de la sentencia emitida por los jueces denunciados sobre el que se fundamentan las imputaciones "… deviene innecesario ordenar la instrucción del sumario..." . Esta última consideración no sólo pone en crisis aquel principio, sino también condiciona, de manera indebida, la resolución que el tribunal superior de los recursos debe darle a los mismos", marca el comunicado en su punto 3. El texto luego cuestiona "la vehemencia de algunas expresiones de repudio contra el contenido de la sentencia impugnada, así como las agraviantes descalificaciones hacia quienes cumplieron los roles institucionales, tanto en el ejercicio de la defensa en juicio, como en la función jurisdiccional", dado que "exceden de manera notoria el derecho a la crítica, afectando la independencia del Poder Judicial, pilar fundamental del funcionamiento del sistema republicano". Finalmente, la RJPB manifestó "el firme compromiso de la judicatura penal bonaerense con la efectividad de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), sin perjuicio de reiterar la necesidad de armonizarlas con el resto de los derechos y garantías constitucionales, sin renunciar a unos en favor de los otros, pues la perspectiva de género y la vigencia de los derechos humanos no son (ni deber ser) incompatibles en nuestro sistema de enjuiciamiento penal".

