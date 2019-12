En diálogo con Rubén Dusac, Delegado de la subsede Campana del Pre Baradero manifestó "la calidad artística de Campana demuestra que hemos convocado a los mejores en cada rubro". En canto y música de nueve rubros en competencia; Campana obtuvo 5 primeros y 1 segundo en los demás no tuvimos representantes (sol. Instrumental; dúo vocal y Solista tango masculino). En Danza de los cinco Rubros en Competencia obtuvimos 2 primeros y 1 segundo (no tuvimos representantes en Solista malambo sureño) Luego de los resultados que detallamos a continuación, nos queda seguir esforzándonos para llegar al festival mayor de Baradero y que sean elegidos nuestros participantes. Premios subsede Campana en la final provincial de Escobar. 1er premio: CANCIÓN INÉDITA 1er premio: SOLISTA VOCAL FEM TANGO 1er premio: SOLISTA VOCAL FEM FOLK 1er premio: CONJUNTO FOLK PROYECCIÓN 1er premio: CONJUNTO INSTRUMENTAL 2do premio: SOLISTA VOCAL MASC FOLK 1er Premio: PAREJA TANGO TRADICIONAL 1er Premio: PAREJA ZAMBA ESTILIZADA 2do premio: SOLISTA MALAMBO NORTEÑO. Como delegado Dusac agradece a Mariela Schvartz, Municipalidad de Campana, al excelente jurado que convocamos en nuestra ciudad, Liliana Randisi, Ismael Reyna y Sergio Juárez que al tener a estos eximios sabíamos que los resultados en la final iba a ser esta ya que los tres son de una vasta trayectoria y un profesionalismo nunca visto, excelente la atención de Mabel Quirós quien es la representante de la sede Provincial en Escobar, a todos los participantes, familiares y amigos y también a cada uno de los que se inscribieron y esta vez no llegaron al puntaje óptimo para representarnos a pesar de un trabajo maravilloso que mostraron. "Gracias a todos y hasta el año que viene si Dios quiere y vamos por más".











Ya están en la final de Baradero 2020 los representantes de la subsede Campana

