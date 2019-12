La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/dic/2019 El Taller Municipal de Teatro presenta "Varieté Total"







Con la dirección de Gustavo Dappiano, el elenco se presentará este martes y miércoles, desde las 21, con entrada libre y gratuita. Protagonizarán sketches de la vida cotidiana. Las entradas están disponibles en la Dirección de Cultura. El Taller Municipal de Teatro –dirigido por Gustavo Dappiano- esta semana estrenará "Varieté total" para despedir el año. Este martes 17 y miércoles 18, a las 21, presenta su nuevo show de sketches en el teatro Pedro Barbero. Las entradas ya están disponibles en la Dirección de Cultura del Municipio (San Martín 373, 1er piso) Según anticipó Dappiano, "en esta oportunidad presenta sketchs de la vida cotidiana". Así, el público podrá disfrutar de historias sobre qué pasa con un equipo de futbol femenino integrado por modelos, las desventajas de un velorio inventado para no perder el trabajo y una mucama un tanto particular. También, una farmacéutica que no entiende demasiado lo que le están pidiendo, un matrimonio que no sabía que tenía gemelos y un instructor de artes marciales que no sabe que pasa en su clase forman un combo explosivo para que la vengas a pasar bien. Con el auspicio de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación, toda la comunidad queda invitada a disfrutar del talento de los jóvenes actores.





El Taller Municipal de Teatro presenta "Varieté Total"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar