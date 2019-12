La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/dic/2019 Liga Campanense:

Franco Otta; "Fuimos el mejor equipo"











NOTICIA RELACIONADA: Liga Campanense:

Atlético Las Campanas le ganó a La Josefa y se coronó bicampeón Uno de los puntos alto del Hexagonal Final que coronó a Atlético Las Campanas fue Franco Otta, quien marcó goles en cuatro de los cinco partidos de este mini torneo que definió al nuevo campeón de la Liga Campanense de Fútbol. "Nunca había salido campeón, así que es una alegría enorme. Y conseguirlo con este grupo de jugadores, entrenadores y dirigentes es otra alegría enorme", contó el atacante Sobre el juego decisivo ante La Josefa, el jugador de 25 años, autor del gol de la victoria y el título, señaló: "Fue un partido trabado, durísimo. Creo que Las Campanas, La Josefa y La Esperanza fueron lo mejor de la temporada en líneas generales. La Josefa es un equipo muy aguerrido, pero por suerte lo pudimos sacar adelante". Franco hizo divisiones inferiores en Villa Dálmine y Chacarita antes de pasar al fútbol griego. Luego, a su regreso, se incorporó al plantel Violeta y llegó a disputar minutos en la Primera B Nacional bajo la conducción técnica de Felipe De la Riva. Sin embargo, después no pudo encontrar un club que le diera oportunidades y se terminó alejando del fútbol. Hasta que apareció Atlético Las Campanas: "No quería saber más nada, pero me llamó Carlitos Navazzotti para jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2019 y volví. Y nos fue muy bien. Por eso, cuando me propusieron seguir en la Liga, no lo dudé: ya me había encariñado con el grupo y el club", recordó Otta. Y tras haber disputado su primera temporada en la Liga Campanense remarca el nivel con el que se encontró: "Obviamente que conocía a muchos de los jugadores por sus pasados en Villa Dálmine o Puerto Nuevo. Pero me sorprendió el nivel de muchos jugadores que no conocía, chicos de barrio de Campana que podrían estar jugando a otro nivel inclusive". Finalmente, consultado sobre el porqué de la consagración de Atlético Las Campanas, Otta afirmó: "Creo que a pesar de muchas cosas que están diciendo por ahí, fuimos el mejor equipo, sobre todo en este Hexagonal Final. No perdimos ningún partido y fuimos el que más propuso a la hora de jugar".

FRANCO, AGUSTINA, SANTINO Y EL TROFEO DE CAMPEÓN.



Liga Campanense:

Franco Otta; "Fuimos el mejor equipo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar