El Seleccionado Sub 23 buscará del 18 de enero al 9 de febrero la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre el 18 de enero y el 9 de febrero de 2020 se desarrollará en Colombia el Torneo Preolímpico de Fútbol que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Allí, Argentina integrará el Grupo A junto a Chile, Ecuador, Venezuela y el combinado local. El certamen será para jugadores menores de 23 años y la Selección Argentina será conducida por el entrenador Fernando Batista, quien el domingo confirmó la lista de los 22 convocados para este certamen: -Arqueros: Facundo Cambeses (Banfield), Juan Cozzani (Lanús) y Joaquín Blázquez (Valencia de España) -Defensores: Marcelo Herrera (San Lorenzo), Hernán de la Fuente (Vélez), Nehuén Pérez (Famalicao de Portugal), Leonel Mosevich (CD Nacional de Portugal), Facundo Medina (Talleres), Lautaro Velenti (Lanús) y Claudio Bravo (Banfield). -Mediocampistas: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Matías Zaracho (Racing), Nicolás Capaldo (Boca), Tomás Belmonte (Lanús), Julián Álvarez (River), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Alexis Mac Allister (Boca) y Lucas Robertone (Vélez). -Delanteros: Agustín Urzi (Banfield), Nahuel Bustos (Talleres), Adolfo Gaich (San Lorenzo) y Valentín Castellanos (New York City de Estados Unidos).

EL DELANTERO ADOLFO GAICH, UNA DE LAS FIGURAS DEL SELECCIONADO SUB 23.



Argentina definió su plantel para el Torneo Preolímpico

