SORTEOS DE CONMEBOL

Este martes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) tendrá una jornada de sorteos. Por la mañana será el turno del fixture de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, cuyo inicio está pautado para marzo próximo. Y por la tarde se definirá el mapa de las Copas Libertadores y Sudamericana del próximo año. Por Argentina, a la fase de grupos de la Libertadores 2020 irán Racing Club, Defensa y Justicia, Boca Juniors, Tigre y River Plate. Mientras que Atlético Tucumán disputará las fases previas. Y a la Copa Sudamericana están clasificados: Vélez Sarsfield, Independiente, Unión (SF), Huracán, Lanús y Argentinos Juniors.

CRUCES DE CHAMPIONS

La UEFA realizó ayer el sorteo de los cruces de Octavos de Final de la Champions League y entre los ocho emparejamientos se destaca el duelo entre Real Madrid y Manchester City, que generará una nueva visita de Pep Guardiola al Santiago Bernabeu. Además, el Atlético Madrid del "Cholo" Simeone se cruzará con el vigente campeón, Liverpool; mientras que Lionel Messi y su Barcelona visitarán Napoles, la ciudad que idolatra a Diego Maradona. El resto: Borussia Dortmund vs. Paris Saint Germain, Atalanta vs. Valencia, Chelsea vs. Bayern Munich, Olympique de Lyon vs. Juventus y Tottenham vs. RB Leizpig.

MUNDIAL DE CLUBES

Con goles de Lionel Vangioni y Rogelio Funes Mori, el Monterrey de México le ganó 3-2 al Al Sadd de Qatar y avanzó a las semifinales, instancia en la que se medirá mañana miércoles ante el Liverpool de Inglaterra. En tanto, hoy se disputará la primera semifinal: Flamengo de Brasil jugará frente al Al-Hilal de Arabia Saudita que en Cuartos de Final superó 1-0 al Esperance de Túnez.

"CHACHO" OFICIALIZADO

Eduardo Coudet fue oficializado ayer como nuevo DT del Inter de Porto Alegre, equipo en el que dirigirá a los argentinos Víctor Cuesta, Martín Sarrafiore y Andrés D´Alessandro, de quien fue compañero en River Plate. El anuncio del equipo brasileño llegó apenas horas después que "Chacho" conquistara su segundo título como entrenador de Racing Club, que el sábado venció 2-0 a Tigre en Mar del Plata y se quedó con la primera edición del Trofeo de Campeones.

PALACIOS TAMBIÉN

El mediocampista Exequiel Palacios (21 años; surgido de las inferiores de River Plate) fue confirmado oficialmente como nuevo futbolista del Bayern Leverkusen de Alemania, tras el acuerdo entre los clubes en un monto cercano a los 24 millones de euros, por encima de la cláusula de salida que tenía firmada el jugador (87PJ y 10 goles en River y 4PJ en la Selección Mayor).

El Millonario poseía el 75% de los derechos económicos del jugador y el resto corresponde a los representantes y la familia de Palacios. El club recibirá un total de 13.500.000 euros limpios y se quedará con el 10% de una futura venta de Palacios, quien acordó un contrato hasta 2025 con la institución alemana.

TINELLI ARRASÓ

Marcelo Tinelli ganó por amplio margen las elecciones que se realizaron el domingo en San Lorenzo al obtener el 80% de los votos. De esta manera, el actual vicepresidente de la institución sucederá a Matías Lammens, quien ya juró como Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, aunque igualmente seguirá vinculado al club de Boedo.