Enfrentará al uruguayo Almerindo Álvarez Grobas en un combate en el que no habrá títulos en juego. Este viernes 20 de diciembre, en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza, el boxeador campanense Juan Manuel Witt volverá a subirse al ring para un combate pautado a 6 rounds en la categoría Súper Ligero. En esta oportunidad, "El Principito" enfrentará al uruguayo radicado en Argentina Almerindo Álvarez Grobas, quien viene de hacer una serie de presentaciones y reciente preparación física en Bolivia. Con un récord de más de 30 peleas internacionales, será un buen probador para medir el invicto de Witt, quien no expondrá sus títulos en este combate. A pesar de no estar en juego esa doble corona Mundial de la Comisión Mundial de Pugilismo (WPC), el "Team Witt" consideró positivo aceptar esta plaza e invitación para presentarse en la ciudad mendocina para cerrar el año en actividad. La pelea entre Witt y Álvarez Grobas será semifondo de la cartelera que tendrá como combate estelar al enfrentamiento entre el local Fabián "el Zurdo" Leiva y el misionero Juan "Mano de Piedra" Pedrozo por el Título Intercontinental de la categoría Welter.

