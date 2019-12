La Auténtica Defensa. Edición del martes, 17/dic/2019 Automovilismo:

Daniel Vidal hizo historia en el Turismo Zonal Pista







El piloto de nuestra ciudad se quedó con la victoria en la última fecha y se consagró campeón de la Clase Tres con su Chevrolet Classic. En un domingo soñado, el campanense Daniel Vidal gritó campeón en el Turismo Zonal Pista. En el autódromo Roberto Mouras de La Plata ganó la última final del año de la Clase Tres y con ello se aseguró de manera inobjetable el campeonato de la divisional, en la que mantenía una disputa apretada con Remo Rafú. De esta manera, "el Chino" cerró un año brillante en el que escribe una gloriosa página en la historia de la categoría, ya que le dio los primeros triunfos a la marca Chevrolet y además un campeonato que también es el primero dentro de la categoría. "Todavía no caigo, estaba bastante nervioso. Nunca me voy a olvidar de este día, estoy feliz. Hicimos historia con el Chevrolet, que es un auto que me encanta y con el que estaba empecinado en ganar", contó Vidal todavía sobre el podio. "Fue un año muy duro e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para mantenernos. Por eso voy a disfrutarlo mucho también", agregó, al tiempo que aseguró que "el 90%" del título es del preparador Dante Tamburrini, un amigo de años del "Chino". El domingo en el Mouras, el comienzo de la carrera tuvo la primera emoción fuerte cuando Juan Cruz Talamona se fue adelante con solvencia y Remo Rafú fue detrás suyo para pelear por la victoria que le mantuviera sus chances de campeonato, pero el Ford Focus al transitar el curvón comenzó a quedarse con problemas insalvables que determinaron su pronto abandono y la rápida consagración de Vidal, de manera anticipada y sin importar su ubicación en pista. Con este golpe de escena la carrera tenía otro tenor, ya sin la pelea por la corona que tenía dueño, pero con Adrián Juarez que se metía segundo en buena largada y Vidal tercero tras partir quinto. El también campanense Sebastián Signore era otro que se acomodaba en ese pelotón. Talamona comenzaba su escapada y establecía diferencias, al tiempo que Vidal superaba a Juárez y era escolta. Y como el líder mermaba su ritmo, "el Chino" comenzaba a acercársele, al igual que Juárez, quien se metió en la pelea y llegó a superar efímeramente al piloto de nuestra ciudad. Pero Vidal se recuperó, fue por mas y se escapó de quienes lo seguían, mientras Signore se ubicaba cuarto. Y a medida que se acercaba el final, la diferencia entre el líder Talamona y Vidal se esfumaba. Así, a poco de la bandera a cuadra, "el Chino" saltó a la punta, ganó la carrera y le "puso el moño" a una gran temporada, obteniendo su primer título dentro del automovilismo con un auto que alcanza su segunda corona (antes de pasar a manos de Vidal había sido campeón del Turismo Nacional). El podio lo completaron Talamona y Juárez, con tres modelos distintos en los tres primeros lugares, cerrando el clasificador Signore, Luccerini, Guisci, Trebbiani, Tamburrini, Mazorra y Coscia. Así se terminó la temporada de la Clase Tres: Vidal sumó 224,5 unidades, gritó campeón e hizo historia con Chevrolet en este Turismo Zonal Pista. En el segundo lugar del campeonato quedó Remo Rafú (190 puntos) y tercero terminó otro campanense, Sebastián Signore (168,5).

“NUNCA ME VOY A OLVIDAR DE ESTE DÍA", ASEGURÓ VIDAL.





EL CHINO VIDAL LE DIO A CHEVROLET SU PRIMER TÍTULO EN LA DIVISIONAL



