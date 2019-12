El campanense fue parte del éxito de Renault, que se coronó campeón por equipos y, además, obtuvo su tercer título consecutivo en el campeonato de pilotos, esta vez por intermedio de Leonel Pernía. El campanense Matías Milla cerró su mejor temporada en el Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología en el automovilismo nacional, con un octavo puesto en el Gran Premio Coronación disputado el domingo en Neuquén. Allí, el gran festejo fue del flamante campeón, Leonel Pernía, y el Renault Sport Argentina, que logró su tercer título de pilotos consecutivo. Además, con anterioridad, ya se había consagrado campeón por equipos. Y el piloto de nuestra ciudad fue parte del éxito que tuvo este año el Rombo y el equipo dirigido por Marcelo Ambrogio. Es que el Negro supo trabajar para el equipo y apuntalar tanto a Pernía como a Facundo Ardusso (era el vigente bicampeón de la categoría). Pero, además, logró grandes resultados: ganó en El Zonda, en San Juan; fue segundo en los 200km de Buenos Aires y sumó otros dos podios a lo largo de esta temporada (3º en Villicum y Rosario). Así totalizó 106 puntos y finalizó en el 6º puesto del campeonato de pilotos tras ser superado en esta última fecha por Agustín Canapino, ganador en Neuquén. Esta gran temporada, Milla se la agradeció especialmente a su equipo: "Gracias por el año que me dieron, tanto en lo deportivo como en lo personal. Un gran grupo de gente buena y trabajadora". Al mismo tiempo, siempre a través de Twitter, felicitó al "Tanito" Pernía y a su grupo por el título: "¡Impecable lo de ustedes! Felicitaciones, ganaron muy bien el campeonato". Y la respuesta del flamante campeón al campanense no se hizo esperar: "Gracias compañero, yo sé en la situación que estabas y fuiste todo el año un tremendo profesional. Ojalá podamos disfrutar más años juntos", le escribió Pernía. En el Gran Premio Coronación, el Tanito perdió el primer lugar en la largada a manos de Canapino, una situación que no complicó su camino al título, dado que ni Santero ni Rossi pudieron pelearle la segunda colocación. Así, después de cinco subcampeonatos, Pernía pudo gritar campeón. Y ser el primero de la Era Turbo de la categoría. Por su parte, Milla culminó en el 8º puesto después de haber largado desde el sexto lugar. Una cerrada disputa con Ciarrocchi lo complicó y perdió ubicaciones en el pelotón y el quinto puesto en el campeonato. Poco importó: el campanense disfrutó de su mejor temporada en la categoría, logró su primera victoria y, además, fue parte importante de un equipo que se quedó con todo.

EL CAMPANENSE LOGRÓ SU PRIMERA VICTORIA EN LA CATEGORÍA ESTE AÑO. ADEMÁS, SUMÓ OTROS TRES PODIOS. CAMPEONATO DE PILOTOS 1) Leonel Pernía, 190 puntos 2) Matías Rossi, 173 puntos 3) Facundo Ardusso, 129 puntos 4) Julián Santero, 121 puntos 5) Agustín Canapino, 111 puntos 6) Matías Milla, 106 puntos; 7) Mariano Werner, 60 puntos 8) Mariano Altuna, 47 puntos 9) Bernardo Llaver, 44 puntos 10) Marcelo Ciarrocchi, 40 puntos GRAN PREMIO CORONACIÓN 1) Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), 39m46s625 2) Leonel Pernía (Renault Fluence) a 3s135 3) Julián Santero (Toyota Corolla) a 3s558 4) Matías Rossi (Toyota Corolla) a 4s615 5) Mariano Altuna (Toyota Corolla) a 6s575 6) Mariano Werner (Fiat Tipo) a 8s501 7) Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4 Lounge) a 8s913 8) Matías Milla (Renault Fluence) a 23s035 9) Matías Muñoz Marchesi (Fiat Tipo) a 24s235 10) Bruno Armellini (Chevrolet Cruze) a 25s294

Automovilismo:

Súper TC2000; Milla cerró un gran año con un 8º puesto

