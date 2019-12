Sarampión: ya son 85 casos entre la semana epidemológica 1 y la 49, según el boletín oficial

El Sarampión es una enfermedad infectocontagiosa que se caracteriza por la aparición de fiebre alta, secreción conjuntival (conjuntivitis), tos, rinorrea y erupción cutánea, constituida por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí, comenzando en la cara y siguiendo por el cuello hasta las manos y los pies. "El virus suele dar lugar a la aparición de manchas blancas en la boca y la cara interna de la mejilla (manchas de Koplik), y puede ocasionar complicaciones más severas como neumonía y encefalitis", detalla la Dra Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de Vittal. Si bien no hay un tratamiento específico para combatirla, ante la aparición de estos síntomas hay que hacer inmediatamente una consulta médica. Según Micaela Constanzo, Audióloga de MED-EL, este virus puede comprometer el sistema auditivo, generando hipoacusias de diferentes grados. Este compromiso puede ser unilateral o bilateral, parcial o total. Es necesario destacar que la hipoacusia es la incapacidad parcial o total de percibir sonidos en uno o ambos oídos y puede ser causada por diferentes patologías que comprometen el sistema auditivo en diferentes grados de severidad, presentando mayor riesgo durante la infancia. La vacuna triple viral (sarampión-rubeola-paperas) es la única herramienta eficaz para evitar el contagio y está incluida en el calendario oficial de vacunación. Por ello se debe verificar y completar el esquema de vacunación de acuerdo a la edad: - De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéolapaperas). Hay acciones Intensivas de vacunación para niños y niñas de 6-11 meses de las jurisdicciones con casos confirmados. En CABA y las regiones V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, deben recibir la denominada "dosis cero" de vacuna triple viral, que no es válida como esquema de vacunación de calendario. - Los niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión. - Por último, las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. "Es importante tener en cuenta que la vacuna triple viral no solo es fundamental y debe formar parte de la rutina de todos los niños, sino también del personal de la salud, viajeros, personas en contacto con niños y adultos inmunosuprimidos y de menores de 6 meses que aún no pueden ser vacunados", detalla al respecto la Dra. Cecilia Avancini, Jefa de Pediatría de Vittal.

