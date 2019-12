La Escuela Técnica Roberto Rocca cerró su ciclo lectivo 2019

El acto que sintetiza los logros obtenidos a lo largo del año, tuvo una muestra, distinciones y un condimento especial: la nostalgia de despedir por primera vez a sus alumnos, la primera camada de egresados. También se destacó la labor en valores. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) cerró el ciclo lectivo 2019, con el reconocimiento de los estudiantes que se destacaron a lo largo del año e e invitó a redoblar los esfuerzos en pos de la excelencia educativa. En el emotivo acto junto a su comunidad educativa, los profesores se empezaron a despedir en el que reconoció a la primera camada de egresados. Con las familias de los alumnos como invitadas especiales, la ETRR organizó una muestra de trabajos -en especial de contenido técnico- realizados durante el año tanto en el marco de las pedagogías tradicionales como la innovadora metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). La acción luego se traslado al auditorio del establecimiento, en donde las miradas estuvieron puestas sobre todo en los primeros egresados, quienes conforman la camada 13-19. Los jóvenes fueron reconocidos por su performance académica; directivos, docentes e integrantes del personal staff les brindaron emotivas palabras; y recibieron de sus padres cartas valorando su esfuerzo y dedicación a lo largo de sus siete años de estudios. Además, distintos profesores guardaron en una "cápsula de tiempo" recuerdos de su paso por la ETRR. La excelencia para nosotros es que cada uno de ustedes crezca, aprenda, se desarrolle y se vuelva más sabio. Ese es nuestro valor fundamental alrededor del cual buscamos motivarlos", expresó Ludovico Grillo, director de la ETRR. El evento de egreso de la Primera Promoción será el próximo jueves 19 de diciembre. Por otra parte, Grillo se refirió a los alumnos que el año que viene continúan su formación en la escuela: "Quiero que piensen en algo que lograron este año, algo que parecía difícil y salió, una materia que les dio dolores de cabeza y la aprobaron, un proyecto de taller que era complicado y lo resolvieron, y en la alegría que eso les produjo. Me gustaría que se vayan de vacaciones con esa sensación, con ese gusto por lo que aprendieron, y que regresen con más ganas todavía". El acto de cierre de año lectivo sirvió además para la entrega de menciones a alumnos que se destacaron en las áreas técnicas y en las asignaturas Prácticas de Lenguaje, Educación Física, Ciencias Sociales y Naturales, Inglés, Matemática, Arte y Charlas TED y en la muestra de proyectos MAPEx, que los estudiantes organizaron en el mes de septiembre. También hubo menciones para quienes mejor representaron algunos de los valores de la institución: Actitud de Seguridad, Pasión por lo técnico, Responsabilidad y Compromiso, Sentido de Comunidad, Tenacidad y Perseverancia, Actitud Positiva y Trabajo en equipo. Y se formalizó el traspaso de las tres banderas de ceremonia (argentina, bonaerense y de la ETRR), ante la graduación de algunos de sus portadores. "Se cierra un ciclo muy importante para nosotros, sobre todo porque tenemos el hito de la primera camada. Pero también quiero resaltar que este año nos consolidó como equipo a directivos, docentes y staff, nos encontró con proyectos desafiantes como MAPEx y fortaleciendo un clima escolar basado en la filosofía de disciplina positiva. Esto fue gracias a un trabajo que supo encarnar los valores de la escuela: la excelencia, la transparencia, , el respeto y el sentido de Red", manifestó Lilia Correa, vicedirectora de la ETRR. La Escuela Técnica Roberta Rocca es parte de una red de establecimientos educativos técnicos iniciada en Campana en el año 2013. Su objetivo es brindar a la comunidad la oportunidad de acceder a una educación técnica de calidad y contribuir a la igualdad de oportunidades, ofreciendo formación en las especialidades de Electromecánica y Electrónica de nivel secundario técnico. Además, trabaja en conjunto con las autoridades y entidades educativas para complementar y fortalecer el sistema público. En el 2016 la red inauguró su segundo establecimiento en Pesquería, México.

