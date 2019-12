La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/dic/2019 El HCD lo trataría mañana:

Denuncian "negocio inmobiliario" en la rezonificación de El Tajiber







Un grupo de vecinos -trabajadores de medios, militantes ecologistas y políticos- se manifestó ayer en la explanada del Palacio Municipal. Apuntaron contra el Gobierno municipal y los concejales de Juntos por el Cambio. Y advirtieron por el daño ambiental que se generaría contra el Parque Nacional y las poblaciones de barrios aledaños. Un grupo de vecinos identificados con distintos medios y agrupaciones civiles y políticas brindaron ayer una conferencia de prensa para hacer público su rechazo al proyecto de rezonificación de área conocida como Tajiber y que el Honorable Concejo Deliberante trataría mañana en una sesión de prórroga. "El día jueves se citó al Concejo Deliberante a una reunión a las 10 de la mañana, horario inhabitual, para tratar en forma exprés la rezonificación del área conocida como Tajiber", denunció Arturo Remedi, conductor del programa "Nada es para siempre" que se emite todas las mañanas en la Radio del Instituto Nº15. "El Concejo Deliberante, con mayoría del oficialismo, piensa derogar la reglamentación que indica que debe haber audiencia pública y, acto seguido, votar la rezonificación de un área rural de 513 hectáreas, de las cuales 411 van a tener carácter de desarrollo industrial. Para que se tenga idea de lo que se está hablando, es un área mayor a todo el casco urbano de la ciudad de Campana. No hay estudio de impacto ambiental, no hay una propuesta de parte del poder Ejecutivo municipal, sino que se recibe y se aprueba una propuesta de la Compañía General de Fósforo (propietaria de las tierras)", añadió Remedi. El proyecto de rezonificación es una iniciativa que lleva casi dos años en la agenda del oficialismo. A fines del año pasado estuvo cerca de obtener un consenso general en el HCD, pero se vio frustrado y desde entonces se profundizaron las diferencias. Ahora, con mayoría de nuevo, Juntos por el Cambio intentaría sancionar la ordenanza. Lucrecia Tapia, de la organización Vecinos del Humedal y Red de Organizaciones del Río Luján, se mostró sorprendida porque, según explicó, hay dos ordenanzas que prohíben la instalación de actividades industriales en la zona, una incluso aprobada a instancias del Gobierno actual en 2017. "Están proponiendo borrar lo que ellos escribieron hace nada", cuestionó. Y continuó: "Hay una duda enorme de qué es lo que motiva ahora al bloque Cambiemos, y concretamente a los funcionarios y al Ejecutivo, a llevar adelante un pedido de rezonificación con la supuesta intención de crear fuentes de trabajo con cifras que, según el día, van de 3 mil a 5 mil (fuentes laborales), nunca se sabe y no se conocen el proyecto, que además va en desmedro de lo que la población aledaña y el resto de Campana necesita". De acuerdo a los vecinos agrupados ayer en la explanada municipal, la intención de la Compañía General de Fósforos es vender esa área a la multinacional Trasfigura, propietaria de Petromining, para expandir el parque de operaciones logístico que posee sobre la costa del Paraná de las Palmas. Esto generaría la instalación de grandes tanques almacenadores de combustibles y otros químicos potencialmente perjudicables para la salud de la población, advirtieron, además de afectar la zona de amortiguamiento de impacto ambiental que se necesita para preservar el ecosistema del lindero Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. "Claramente lo que hay es un ingente negocio inmobiliario, porque la fosforera quiere vender y sobre esa base, si hay una rezonificación, los terrenos van a valer mucho más", aseveró Tapia. La ecologista Adriana Anzolín viene proponiendo una solución alternativa: promover el ecoturismo para crear fuentes de trabajo sustentables y custodiar el medioambiente local, del cual el Tajiber es parte esencial. Y este martes volvió a insistir con la idea. "Lamentablemente la ciudad de Campana todavía no toma conciencia de la importancia de tener un parque nacional y de lo que puede representar en términos económicos, no solamente ambientales. Nosotros hace mucho tiempo que proponemos, en contraposición al proyecto de Trasfigura, ecoturismo. Expertos dicen que hay un potencial enorme en, por ejemplo, avistaje de aves, que traería muchísimos puestos de trabajo a la gente de los barrios, que son los que viven en la zona de amortiguamiento y quienes deben ser", explicó. "Esta es una preocupación no solamente local: acá han intervenido fundaciones ambientales y legales de las más grandes de Argentina. Fundación Humedales, Greenpeace y FARN (Fundación Ambientes y Parques Nacionales) se han pronunciado en contra. Es algo que excede lo local y debe quedar claro, porque si bien el Municipio puede rezonificar esta área, la Provincia es quien lo va a aprobar. Y vamos a ver si eso sucede. Esto es pasible de una medida cautelar, lo estamos analizando, porque la situación es vergonzosa, se pretenden atropellar un montón de normativas y cuestiones económicas y sociales", sostuvo. En tanto, el abogado Lautaro Ríos advirtió que el proyecto de rezonificación se aprobaría "sin que a nadie se le haya consultada nada" y disparó contra el bloque de Juntos por el Cambio por querer "modificar el reglamento interno del HCD para evitar la audiencia pública, que estaba prevista para que los campanenses, en cuestiones como una rezonificación y cambios en el Código de Planeamiento Urbano, pudieran informarse y opinar". "(La intención) es que este negocio quede entre gallos y medianoches a costa de la salud de todos los campaneses", fustigó el letrado. "Invito a todos a que busquen Trasfigura en internet y se van a encontrar con que está demandada en Inglaterra por contaminar y matar a poblaciones de África por haber arrojado de manera totalmente ilegal residuos en un lecho de río. Eso lo vamos a tener a metros del centro, a metros de asentamiento poblacionales populosos -como los barrios Lubo y La Josefa- , donde se van a incorporar miles y miles de toneladas de, en el mejor de los casos, combustibles, pero también tenemos datos que estaban trayendo arsénico para la minería en la zona de los Andes", agregó Ríos. Desde el Frente de Izquierda, la excandidata a intendente municipal Brenda Reymundo señaló que "lo que el oficialismo quiere plantear como un negocio inmobiliario entre privados" terminará siendo "un problema que va a afectar al conjunto de la población de Campana". "Lo que va a pasar es que van a permitirle a Trasfigura, que es un grupo contaminante denunciado a nivel mundial, una ampliación que no se va a dar en cualquier lugar sino en los fondos de los barrios más populares de Campana: La Josefa y Lubo. Es decir que todas las familias trabajadoras y pueblo pobre de Campana está en riesgo", alertó.

LOS VECINOS SE PRESENTARON AYER EN LA EXPLANADA MUNICIPAL



El HCD lo trataría mañana:

Denuncian "negocio inmobiliario" en la rezonificación de El Tajiber

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar