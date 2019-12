Guzmán brindó detalles de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

P U B L I C



El proyecto fue enviado al Congreso, aunque Juntos por el Cambio no daría quorum para su tratamiento en Diputados. El impuesto del 30% incluirá a la compra de dólar ahorro. Además, la iniciativa suspende la fórmula de movilidad jubilatoria por seis meses. El proyecto de ley de emergencia que el Gobierno envió al Congreso no gravará sólo operaciones de turismo y diversas compras de productos y servicios en el exterior, sino que también lo hará con las adquisiciones de dólares, incluso el cupo de US$ 200 y el efectivo hasta US$ 100 mensuales, al menos durante cinco años. Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, al dar a conocer detalles del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La iniciativa suspende, además, por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria, por lo que el Gobierno fijará mes a mes el porcentaje de incremento. En cuanto al impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, cuando se lleven a cabo extracciones en efectivo estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso, sobre el monto de los mismos. Sólo quedarán exceptuadas las cuentas cuyos titulares sean "personas humanas o jurídicas que revistan y acrediten la condición de Micro y Pequeñas Empresas. A través de esta iniciativa -que el gobierno pretende tener aprobada antes de fin de año, se cobrará un impuesto de 30% a las compras de dólares para "atesoramiento" realizadas dentro del país -incluidos los US$ 200 mensuales que permite el cupo vigente hoy- y no solo a las operaciones en el exterior. A modo de resumen, el ministro enumeró las principales medidas contenidas en el Proyecto de Ley: - Congelar por hasta 180 días las tarifas de los servicios públicos para redefinir otro esquema tarifario (no se refirió si se incluye las tarifas de combustibles) - Suspender la fórmula de ajuste de haberes previsionales y planes sociales por 180 días para redefinir un nuevo esquema de ajuste. - Propone elevar las retenciones a la soja de 30% a 33% y trigo y maíz de 12% al 15%, - Premia los depósitos en pesos y se castigan los que se efectúen en divisas extranjeras, - Establece una moratoria impositiva para las pymes y entidades sin fines de lucro - Modificará la reforma tributaria vigente - Se establece la devolución directa del IVA a los sectores más vulnerables; - Se congela la reducción de aportes patronales; - Establece un aumento sobre los bienes personales 0,5% a 1.5% y quienes tienen activos en el extranjero pagara un impuesto especial. ¿SIN QUORUM? El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio decidió hoy por "unanimidad" no acompañar la ley ómnibus de emergencia económica que envió el Poder Ejecutivo al Congreso y anticipó que tampoco dará quórum a la sesión del jueves. Para la oposición, el texto "significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional".

EL MINISTRO DE ECONOMÍA MARTÍN GUZMÁN



Guzmán brindó detalles de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

