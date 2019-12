La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 18/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 18 De Diciembre











DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 55/93 en el año 2000, este día tiene el fin de incentivar a los Estados, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a tomar acción difundiendo informaciones sobre las libertades y derechos humanos de los migrantes como también crear medidas que los protejan. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los migrantes como aquellas personas que se desplazan dentro de su país o con destino a otro independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario, las causas que lo llevaron a migrar y la duración de su estancia. La OIM estimó que a nivel internacional 272 millones de personas migraron este año, 51 millones más de los que lo hicieron en el año 2010. A nivel nacional, diversos estudios publicados en la página de OIM establecen que en total 1.805.957 migrantes residen en el país; de las mismas el 81,2% proceden de América siendo el 36% paraguayos, 23,5% bolivianos, 13% chilenos, 8% uruguayos y 3% brasileños. Como el país forma parte de los 193 Estados que firmaron la "Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes" está comprometido, entre otras cosas, a proteger la dignidad, seguridad, derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación. FALLECE JOE BARBERA Joseph Roland Barbera nació el 24 de marzo del año 1911 en Nueva York, Estados Unidos. Hijo de inmigrantes italianos, desde pequeño Joe se sintió atraído por el dibujo iniciando sus primeros trazos copiando los dibujos que veía en las revistas para después explotar su creatividad y crear los propios; persiguió una carrera como caricaturista en la revista "The NY Hits Magazine" antes de que el crack financiero de los años 30´ truncara sus sueños y lo hicieran trabajar en un banco. No obstante, esto no lo detuvo y siguió llevando sus dibujos a redacciones para que los publicaran a la vez que estudiaba arte en el Instituto Pratt por las noches. Al poco tiempo, fue contratado por "Fleischer Studios" para trabajar en el departamento de pintura, algo que odiaba por la falta dinamismo: "estuve 3 días y le pregunte a otro trabajador cuánto tiempo llevaba en su puesto cuando me contestó 3 años renuncie." En 1932 trabajó en "Van Beuren Studios" y, en el año 1936, en "Terrytoons." Atraído por el mejor salario que se pagaba en "Metro-Goldwyn-Mayer" (MGM) y las infinitas posibilidades que traía la compañía, Joe dejó su querida Nueva York para instalarse en California. Allí, sus superiores de "MGM" lo emparejaron con el que sería su eterno compañero en la animación, William "Bill" Hanna; junto a él dirigió el cortometraje "El gato se gana el zapatazo", corto en el que aparecen las primeras versiones "Tom y Jerry", y que después del éxito de éste los personajes comenzaron a desarrollarse. En el año 1957 una decisión golpeó sus vidas y las cambió para siempre: el cierre de la división de animación de "MGM" provocó que ambos se unieran y fundaran "Hanna-Barbera Productions, Inc.", su propio estudio de animación, en el que salieron personajes que son amados por niños y adultos: "el Oso Yogui", "Los Picapiedras", "Los Supersónicos", "Tiro Loco McGraw", "Don Gato y su pandilla", "Scooby Doo, dónde estás", "Los autos locos", "Maguila Gorila", "La hormiga atómica" y más. Falleció a los 95 años, en el año 2006, en Los Ángeles, California. SE ESTRENA "AVATAR" Un día como hoy en el año 2009, se estrenaba en los cines "Avatar." Dirigida por James Cameron y protagonizada por Zoe Saldaña y Sam Worthington, la trama de la película llegó al director en el año 1995 cuando la idea se apoderó de su mente y no tuvo más remedio que escribir un guion de 80 páginas en las que describía a los personajes, efectos a utilizar y los escenarios. Pero había un problema y ese era que la tecnología de ese entonces no era apta para llevar a cabo la película que necesitaba, entre otras tantas cosas, cámaras de visión estereoscópicas para su filmación. Finalmente, luego de pasar años guardado en un cajón la tecnología llegó y con ella se inició el rodaje que culminó en el estreno de la aclamada película: "la idea es que, al final, el público no sepa qué es real y qué no, de todo lo que ha visto" manifestó Cameron.

Efemérides del día de la fecha: 18 De Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar