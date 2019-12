Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CAMINO SAN SEBASTIÁN "Así se encuentra el camino San Sebastián, a la altura de la Quinta Novielo. No se puede transitar. El viernes no pude llevar a inscribir a mis hijos a la escuela. Es injusto vivir así", muestra María. PERRO SUELTO "En el barrio 9 de Julio en la calle Moreno esquina Maipú hay un perro grande cuyos dueños lo sueltan tipo 22 horas y se encarga de romper todas las bolsas de basura de la cuadra. Ya hicimos varios reclamos pero los dueños no hacen caso y sigue pasando todos los días lo mismo, esperamos tener una pronta respuesta. Desde ya muchas gracias", muestra Noelia. PERDIDA DE AGUA "Pérdida de agua en French 482. Ya hace varias semanas se hizo el reclamo a Absa sin respuesta. Lo mismo ocurre en la misma cuadra casi esquina Jean Jaures. Días pasados una señora mayor resbaló al transitar por alli, casi se cae", muestra Arturo. #QuejaVecinal equinos sueltos en Colectora Las Heras y Burgos. Se cruzaban entre los autos. Un camión de Volquetes comenzó a darles bocinazos hasta lograr encaminarlos por la calle Burgos hacia el barrio Los Nogales. pic.twitter.com/tz2YXX6MSo — Daniel Trila (@dantrila) December 17, 2019

18 de Diciembre de 2019:

Quejas Vecinales

