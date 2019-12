Igualaron 0-0 como locales frente a Atlanta y terminaron el 2019 en el octavo puesto. Y aunque cortaron una racha de tres victorias consecutivas, estiraron su serie invicta a seis partidos sin derrotas. Por la 13ª fecha de la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo igualó 0-0 como local frente a Atlanta en lo que fue su último partido del año. El encuentro se disputó el sábado en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde las Auriazules no pudieron extender su racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, con el empate se mantuvieron en la senda positiva, estiraron a seis juegos su racha invicta y despidieron el 2019 habiendo sumado 14 de los últimos 18 puntos en juego. Así, las dirigidas por Néstor Gómez llegaron a los 21 puntos y se mantuvieron en el octavo puesto, dentro del lote de diez equipos que estarían clasificando a la Zona Campeonato de esta Primera B. En los restantes encuentros de la fecha 13 se dieron los siguientes resultados: Camioneros 0-3 Ferro Carril Oeste; Deportivo Español 8-1 Liniers; Deportivo Armenio 0-2 Banfield; Argentino de Rosario 4-1 Estudiantes de Buenos Aires; Deportivo Merlo 0-0 Argentino de Quilmes; Luján 0-1 Argentinos Juniors; Almirante Brown 2-2 Deportivo Morón; Comunicaciones 2-1 Sarmiento (J); y All Boys 5-0 Atlas. Quedó pendiente Defensa y Justicia Con estos resultados, Argentinos Juniors sigue liderando la tabla con 36 puntos; mientras que Ferro Carril Oeste se mantiene al acecho con 34. En tanto, la goleadora del certamen es Jimena Romeo, de All Boys, con 19 conquistas. Mientras que las máximas artilleras de Puerto Nuevo son Emilce Correa y Noemí Gómez con 8 tantos cada una. Cuando se reinicie esta fase regular, ya en el año 2020, las Auriazules tendrán un compromiso muy importante como visitantes frente a Estudiantes de Buenos Aires, equipo que también está en la pelea por llegar a la Zona Campeonato.

