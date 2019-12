Venció 2-0 a Las Palmas y llegó a los 18 puntos. A dos fechas del final, solamente Otamendi FC puede discutirle el título. El pasado sábado se disputó la séptima fecha de la Copa Fénix Femenina que organiza la Liga Campanense de Fútbol, un certamen al que solamente le quedan dos aspirantes al título. Es que Juventud Unida venció 2-0 a Las Palmas y, a dos fechas del final, lo dejó sin chances, dado que llegó a los 18 puntos y Las Palmas todavía no quedó libre (le toca en la última jornada). De esta manera, las actuales tricampeonas de la Liga Campanense, dirigidas por Eduardo "Chicho" Gómez, lograron su sexto triunfo consecutivo y, ahora, solamente Otamendi FC puede discutirle el título. Las Tricolores le ganaron 3-0 a Mega Juniors con dos goles de Daniela Carabajal y uno de Ludmila Cuadrado y, así, llegaron a las 15 unidades, manteniéndose a tres del líder Juventud Unida. Los demás resultados de esta séptima fecha fueron: Leones Azules 3-0 Villanueva y La Josefa 1-0 Deportivo San Felipe. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 18 puntos; 2) Otamendi FC, 15 puntos; 3) Las Palmas, 12 puntos; 4) La Josefa, 11 puntos; 5) Mega Juniors "B", 10 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 9 puntos; 7) Leones Azules, 4 puntos; 8) Mega Juniors "A", 3 puntos; 9) Villanueva, sin puntos. Por la octava y anteúltima fecha se medirán: Leones Azules vs Otamendi FC, La Josefa vs Villanueva, Juventud Unida vs Deportivo San Felipe y Mega Juniors "B" vs Las Palmas. Queda libre: Mega Juniors "A".

Liga Campanense:

Copa Fénix Femenina; Juventud Unida sigue perfecto

