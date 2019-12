FIXTURE ELIMINATORIAS La Confederación Sudamericana de Fútbol sorteó ayer el fixture de las Eliminatorias para el Mundial "Qatar 2022", que comenzarán en marzo de 2020 y terminarán en noviembre de 2021. Y ese sorteo determinó que Argentina debutará el 26 de marzo como local frente a Ecuador, en un partido en el que no estará Lionel Messi por suspensión (debe una fecha por su expulsión en la última Copa América). Así, la Pulga recién podrá debutar cinco días después, en el segundo compromiso de la Albiceleste, que será frente a Bolivia como visitante. El fixture completo de la primera rueda de Argentina en las Eliminatorias es el siguiente: F1: Local vs Ecuador, el 26 de marzo F2: Visitante vs Bolivia, el 31 de marzo F3: Local vs Paraguay, el 3 de septiembre F4: Visitante vs Perú, el 8 de septiembre F5: Local vs Uruguay, el 8 de octubre F6: Visitante vs Brasil, el 13 de octubre F7: Local vs Chile, el 12 de noviembre F8: Visitante vs Colombia, el 17 de noviembre F9: Visitante vs Perú, el 25 de marzo de 2021. FLAMENGO FINALISTA En la primera semifinal del Mundial de Clubes que se está disputando en Qatar, Flamengo de Brasil venció 3-1 al Al-Hilal de Arabia Saudita después de terminar 1-0 abajo en el primer tiempo. El conjunto de Rio de Janeiro conocerá hoy su rival para la gran final: desde las 14.30 (hora argentina) se enfrentarán Liverpool de Inglaterra y Monterrey de México en la otra semifinal. EL DERBY ESPAÑOL Desde las 16.00 (hora argentina), Barcelona recibirá hoy a Real Madrid en el partido pendiente de la 10ª fecha de la Liga de España. Actualmente, ambos equipos comparten el liderazgo del campeonato con 35 puntos, a pesar de tener un encuentro menos.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar