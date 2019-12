Los chicos Tricolores disputaron el Final Four de su categoría en la ABZC. El pasado fin de semana, en el Club Náutico Zárate, se desarrolló el Final Four del Nivel A de la categoría Sub 17 del Torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y allí dijo presente el Club Ciudad de Campana, que finalmente se quedó con el tercer puesto. Los chicos dirigidos por Martín Trovellesi perdieron sus dos primeros partidos ante Sportivo Escobar (81-74) y Náutico Zárate (98-61), pero en la última jornada superaron 69-57 a Náutico San Pedro y de esa manera se quedaron con el tercer puesto. El plantel estuvo integrado por Alan Blanco, Dante Bergara, Dante Díaz, Emilio Polese, Facundo Miranda, Ignacio Bosso, Joaquín Acosta, Lautaro Sancho, Mateo Pacheco, Máximo Fritzler, Mirko Racovsky, Nicolás Bentiboglio, Nicolás Peiretti y Thiago Guevara. El campeón del certamen fue el local, Náutico Zárate, que en el partido decisivo venció 82-77 a Sportivo Escobar en tiempo suplementario, después de igualar en 70 el reglamentario.

LOS SUB 17 DEL CCC SON DIRIGIDOS POR MARTÍN TROVELLESI.



Básquet:

Podio para Ciudad de Campana en Sub 17

