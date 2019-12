Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/dic/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 18/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TC: ROSSI SE ALEJA Toyota comunicó de manera oficial su incursión en el Stock Car Brasileño y anunció que Matías Rossi será uno de los pilotos oficiales de la marca en la llegada al automovilismo del vecino país. Además, también confirmó que el oriundo de Del Viso seguirá con la marca en Súper TC2000 y Top Race. De esta manera, el Misil se alejará del Turismo Carretera. "Tengo que dejar el TC, es una decisión al darse esta posibilidad, que la asumo como algo lindo. Disfruto de esta posibilidad, va a ser un gran año en mi actividad deportiva. Después, si se da el retorno al TC, se cómo funciona la categoría, pero no es algo que hoy esté pensando", señaló Rossi. TIRANTE: Nº 1 JUVENIL El tenista argentino Thiago Agustín Tirante (18 años) conquistó el tradicional Orange Bowl y finalizará el año 2019 como el mejor tenista juvenil de la temporada. Nacido en La Plata, es uno de los jugadores más promisorios de nuestro país y llegó a lo más alto en una furiosa carrera en las últimas semanas: conquistó sucesivamente la Copa del Mundo Juvenil en Yucatán; luego se impuso en el torneo Eddie Herr, en Bradenton, y redondeó un magnífico sprint al obtener el Orange Bowl, al vencer en una final argentina a Juan Bautista Torres por 6-3 y 6-0. Fueron 18 triunfos en fila que lo catapultaron desde el número 4 al primer lugar del ranking. NATACIÓN: 99º ARGENTINO OPEN Culminó el 99º Campeonato Argentino Open de Natación que se desarrolló en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires. Uno de los grandes protagonistas fue Guido Buscaglia, ganador de diez medallas: cuatro de oro, cuatro de plata y dos de bronce. En tanto, entre las Damas, en las pruebas individuales, se destacaron las tricampeonas Delfina Pignatiello (ganadora de los 400, 800 y 1.500 metros libres, con las mejores marcas técnicas del torneo) y Virginia Bardach (se impuso en 200 y 400 metros combinados y en 200 metros mariposa). Otros puntos altos del certamen fueron tres nuevos records argentinos absolutos: Gabriel Morelli registró 28s29 para los 50 metros pecho; Juan Ignacio Méndez marcó 2m01s83 para los 200 metros espalda y el promisorio Joaquín González Piñero estableció 2m03s54 para los 200 metros combinados. En la competencia por equipos, la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB) reunió 504 puntos y superó al Club Once Unidos de Mar del Plata (277) y a River Plate (264). BÁSQUET: LIGA NACIONAL El fin de semana se disputaron cuatro encuentros: San Lorenzo de Almagro venció 97-73 como local a Argentino de Junín; en Córdoba y ante la mirada de Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto, Instituto derrotó 106 a 95 a Bahía Basket; en Río Gallegos, Hispano Americano cayó 79-78 con Regatas Corrientes; y Libertad de Sunchales venció 88-86 como local a Estudiantes de Concordia. El líder de las posiciones es Gimnasia de Comodoro Rivadavia (8-2), mientras que Quimas de Santiago del Estero (7-2) ostenta hoy el segundo puesto. Más atrás se ubican: San Lorenzo (8-3), Instituto (7-3) y Boca Juniors (5-3). LA DOLFINA, HEPTACAMPEÓN La 45ª edición del Abierto Argentino de Polo tuvo un campeón repetido: La Dolfina venció 16-12 a Ellerstina y logró su séptimo título consecutivo en Palermo. El equipo de Cañuelas, creado en el año 2000 y liderado por Adolfo Cambiaso, solo se ausentó de la final en 2004 y ganó 13 de las 19 definiciones que disputó. Y, actualmente, lleva 32 victorias consecutivas en este certamen. Igualmente, esta vez no pudo conquistar la Triple Corona, porque tras ganar en Hurlingham, perdió la final en Tortugas, justamente ante Ellerstina.



