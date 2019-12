5 claves para una alimentación saludable en el verano

El Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna comparte información importante a la hora de armar un plan alimentario saludable para la temporada de verano. Llega el calor y muchos se preguntan si existe algún tipo de solución mágica para llegar en "condiciones" a la temporada de verano. Antes de hablar de "soluciones mágicas", es importante seguir un plan de alimentación saludable durante el verano. Hay que ser consecuentes con el deseo de tener un cuerpo armónico y que al mismo tiempo sea saludable. Para ello es muy importante escuchar al cuerpo y evitar cualquier tipo de exceso. Para la Lic. Liliana Grimberg, Coordinadora del área de Nutrición del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna, un error muy común es la hidratación inadecuada. La profesional plantea, es muy importante tomar suficientes líquidos: desde infusiones y caldos de verduras hasta infusiones frías, agua con limón, menta y jengibre, priorizando siempre el agua. Otro aspecto a tener en cuenta son los alimentos proteicos, ya que dan mayor saciedad y son muy importantes para un plan de alimentación equilibrado. Las carnes magras son una buena opción junto con la clara de huevo y el huevo, ya que tienen pocas calorías y nos dan los aminoácidos necesarios para formar proteínas de alta calidad biológica, no solo las de los músculos, sino del pelo y las uñas, entre otras. La leche descremada y sus derivados, como los yogures descremados y quesos magros, son una muy buena alternativa en este caso. Es fundamental ser ordenado con las comidas y no saltearse ninguna, asegurándose las cuatro ingestas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Liliana Grimberg plantea la importancia de evitar todos los alimentos procesados o industrializados, como los snaks, golosinas, facturas, panificados y frituras, ya que nos dejan con ganas de seguir comiendo y, por su calidad, no nos aseguran una buena nutrición. En vez de ello, debemos tratar de apuntar a los vegetales, las frutas, carnes magras y lácteos descremados.

Imagen ilustrativa



5 claves para una alimentación saludable en el verano

