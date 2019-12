La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 19/dic/2019 Incendio en Depósito Judicial







Está sobre la calle Castelli, en el barrio Los Nogales. Lo habría provocado un vecino al quemar basura. Una vecina y 3 bomberos debieron ser asistidos con oxígeno. La preocupación de los vecinos por el estado del lugar. Luego de un arduo trabajo, ayer por la tarde dos dotaciones de Bomberos Voluntarios junto con personal municipal de Defensa Civil lograron apagar un incendio que se había propagado en un predio sobre la calle Castelli, en el barrio Los Nogales. El lugar se trata de un Depósito Judicial al aire libre donde se encuentra una gran cantidad de automotores incautados, incluso apilados por falta de espacio, además de proliferar cañaverales y malezas en varios sectores, lo que complicó más las tareas realizadas por los servidores públicos. En ese sentido, nuestro cronista en el lugar pudo rescatar la opinión de los vecinos del barrio, quienes se acercaban a comentar su preocupación no sólo por el incendio propiamente dicho, sino por la existencia del predio y sus condiciones de abandono, incluyendo la proliferación de todo tipo de alimañas, cuando se trata de una dependencia del Estado provincial en un sector cada vez más urbanizado de la ciudad. Aparentemente, todo de inició de manera accidental, luego de que un vecino del lugar prendiera fuego una pila de basura sobre la vereda, y las llamas se salieron de control. Dada la cantidad de humo circundante, personal del SAME y voluntarios de Cruz Roja asistieron con oxígeno a una vecina, y también a tres bomberos que participaron del operativo.

En el predio, al aire libre, se encuentra una gran cantidad de automotores incautados y las malezas proliferan por varios sectores.





Voluntarios de la Cruz Roja y un móvil del SAME estuvieron presentes en el lugar. Asistieron a una vecina y a tres bomberos con oxígeno.

#Dato finalmente a las 20hs ya había sido controlado el incendio de aproximadamente 20 vehículos inutilizados, no afectó a los de la playa, SAME y 4 Cruz Roja visitaron a los vecinos consultando si fueron afectados, asistieron a una vecina y 3 Bomberos por inhalación de humo pic.twitter.com/6CQDeAbdWQ — Daniel Trila (@dantrila) December 19, 2019 #Ahora incendio de vehículos en el depósito judicial. Aparentemente alguien quemó basura en la vereda y luego de incendiarse las cañas se extendió por los vehículos. Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de #Campana trabajan junto a Defensa Civil. Comando Patrulla zona 7 pic.twitter.com/hfvAaU8HtR — Daniel Trila (@dantrila) December 18, 2019 VIDEO #Dato VIDEO incendio de vehículos en el depósito judicial de Castelli y Pío García, barrio Los Nogales. Por el momento se incendian los vehículos apilados con riesgo a extenderse al resto de vehículos y motos aparcados a pocos metros. Tres dotaciones de Bomberos , Defensa Civil pic.twitter.com/zLKX3IHdmN — Daniel Trila (@dantrila) December 18, 2019

